﻿ Yer: Ordu! “Kadir İnanır’ı Görmek İstiyorum” Deyip Çatıya Çıktı, Yürekler Ağza Geldi

Yer: Ordu! “Kadir İnanır’ı Görmek İstiyorum” Deyip Çatıya Çıktı, Yürekler Ağza Geldi

Ordu Fatsa ilçesinde bir vatandaşın Kadir İnanır hayranlığı herkesi şaşkına çevirdi. ‘Kadir İnanır’ı görmek istiyorum’ diyen vatandaş binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

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Yer: Ordu! “Kadir İnanır’ı Görmek İstiyorum” Deyip Çatıya Çıktı, Yürekler Ağza Geldi
Yer: Ordu! “Kadir İnanır’ı Görmek İstiyorum” Deyip Çatıya Çıktı, Yürekler Ağza Geldi Tarih: 2018-05-17 Saat: 02:47:36
Güncelleme : 2018-05-17 02:47:36

Ordu Fatsa ilçesinde bir vatandaşın Kadir İnanır hayranlığı herkesi şaşkına çevirdi. ‘Kadir İnanır’ı görmek istiyorum’ diyen vatandaş binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. 

Olay, Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kadir İnanır hayranı olduğu öğrenilen ve ünlü oyuncuyu görmek istediğini dile getiren 38 yaşındaki Yılmaz Çakır’ın binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yüreklerin ağza geldiği anlar sonrasında çatıdaki Yılmaz Çakır, 2 saat sürek çabanın sonunda aşağı indirildi. Kadir İnanır’a büyük bir hayranlık duyan adamın çocuklarına, Kadir, Alyazmalım ve Asya ismini verdiği öğrenildi.

5. KATTAN İNTİHARA KALKIŞTI

Ünlü oyuncuyu görmek istediğini söyleyen Yılmaz Çakır isimli vatandaşın, sörf bu yüzden İnanır’ın memleketi olan Fatsa’ya geldiğini söylediği öğrenildi. Bir binanın 5. katına çıkan ve intihar girişiminde bulunan Çakır, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerin eğelen polis ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren çabalar sonucunda aşağı indirildi. 

‘ONU BABAMDAN DAHA ÇOK SEVİYORUM’

Polis ekiplerinin iknası sonucu intihardan vazgeçirilen Yılmaz Çakır yaptığı açıklamada, Kadir İnanır sevgisi yüzünden psikolojisinin bozulduğunu ve ünlü sanatçıyı kendi babasından bile daha çok sevdiğini söylediği öğrenildi. Aklının fikrinin hep ünlü sanatçıda olduğunu söyleyen Çakır, daha önce İstanbul’da da intihara kalkıştığını ancak yine ikna edilerek vazgeçirildiğini belirtti. ‘Kendisi ile bir kez görüşsem dünyanın en mutlu insanı ben olurum.2 diyen Çakır, Kadir İnanır’a olan hayranlığının küçük yaşlardan beri sürdüğünü dile getirdi.

 

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