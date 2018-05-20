Survivor 2018 20 Mayıs dokunulmazlık oyunu heyecanı başladı. Bu hafta oynanan ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanmış, Gönüller Takımından eleme adayı olarak yağmur ve Birsen’in isimleri yazılmıştı. Peki, bu akşam oynanan 20 Mayıs 2001 dokunulmazlık oyununu kim kazandı eleme adayları kimler oldu?

TV8 de Survivor 2018 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Birleşme partisinin ardından adaya ilk veda bu hafta gerçekleşecek. Survivor'da ilk dokunulmazlığı dün akşam ünlüler takımı kazandı gönüllüler takımından Hilmicem bireysel dokunulmazlığı alarak dokunulmaz oldu. Gönüllüler takımı eleme adayı olarak Oylamada yağmurun ismini yazdı bireysel dokunulmazlığı olan Hilmicem ise Birsen’in ismini söyledi. Bu akşam dokunulmazlığı ünlüler takımı kazanırsa gönüllüler takımı bir odayı daha çıkartacak ve elenen yarışmacının gönüllüler takımından olacağı garantilenecek. Dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımının kazanması durumunda ünlüler takımı iki daha çıkartacak ve eleme adayı olan 4 yarışmacıdan bir Yarın akşam adaya veda edecek.

SURVİVOR 20 MAYIS 2018 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2018 20 Mayıs dokunulmazlık oyunu başladı. Dokunulmazlık oyununu buradan size dakika dakika anlatmaya devam edeceğiz.

Dokunulmazlık oyununu Lig mücadelesinde Mustafa Kemal ve Murat karşı karşıya geldi. Kazanan Mustafa Kemal oldu ve ünlüler takımı 1-0 öne geçti.

2. oyunda ise Turabi ve Hakan karşıya Karşıya geldi. Havuz etabının olduğu oyunda Hakan kurabiye büyük fark attı ve kazanmayı bildi durumu 1-1 e getirdi.

Nagihan ve Merve beraberliği bozmak için karşı karşıya geliyor. Merve önde tamamladı ancak atışlarda kazanan Nagihan oldu ve gönüllüler takımı 2-1 öne geçti.

Şimdi Kaptan Ümit Karan ve Hilmicem karşı karşıya. Hilmicem parkur da az farkla önde geldi pazzle önce tamamlayan Ümit Karan oyunu önce başladı. Ümit Karan atışları da başarılı oldu ve takımını iki ikiye getirdi.

Adem ve Anıl karşı karşıya. Adem puzzle da takılınca Anıl öne geçti ve kazanmayı bildi, Gönüllüler 3 ünlüler 2.

Şimdi Sema ve Yağmur parkurda. Sema, parkurda Yağmur’a büyük fark atarak finale avantajlı geldi. Sema atışlarda da taktiği buldu ve kazandı, durum 3-3 oldu.

Şimdi, Murat ve Turabi karşı karşıya. Su oyunlarında genellikle başarısız olan Turabi, Murat’ın da gerisinde kaldı. Geriden gelmesine rağmen kazanan Turabi oldu, ünlüler 4 gönüllüler 3.

Hakan ve Adem maçında ise finale önce ulaşan Hakan oldu ama az farkla. Atışlarda ise adeta iki yarışmacının da topu girmemek için direndi. Uzun süren atışların sonunda kazanan Adem oldu ve durumu 5 – 3’e getirdi.

Merve ve Damla’nın mücadelesinde bir o öne geçti bir o ve atışlara az farkla Merve önde başladı. Damla’nın topu adeta kenarından dönerken Merve kazandı ve durumu 6 – 3 yaptı.

Dokunulmazlık oyununu kazanan takım ünlüler oldu. Oyun kaybeden Sema ise zaten çatlak olan kolunu kasti şekilde sert vurarak kendine zarar verdi. Bu hem takım arkadaşlarından hem de Acun Ilıcalı'dan tepki çekti.

SURVİVOR TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ ÖDÜL

Ünlüler ve Gönüllüler takımları gelecek hafta Perşembe ve Cuma günü iki etaptan oluşan bir ödül oyunu oynayacak. Kazanan takım İstanbul'a gidecek ve toplamda bir buçuk gün Türkiye'de geçirecek. Üstelik de yarışmacılar, gün boyunca ne isterse onu yapacak.

SURVİVOR 2018 20 MAYIS ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2018 20 Mayıs dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde oylamaya gitti. Oylamada 4 Damla, 4 Nagihan ismi yazıldı. Yani, bu gece Damla ve Nagihan aynı anda aday oldu. Bu durumda gönüllüler takmının 4 kadın yarışmacısı da eleme adayı olarak potaya girdi.

GÖNÜLLÜLER TAKIMI ADA KONSEYİNDE KARIŞTI

Gönüllüler takımında isim yazılmasının ardından Nagihan'ın Anıl'a tepki göstermesi ile tarışma yaşandı. Nagihan, ünlüler takmından gelen Hilmicem, Damla ve Murat ile yakın olan Anıl'a kendi ismini yazdığı için tepki gösterdi.