İngiltere'de eniştesine aşık olan ve ablası ile ayrılmasını isteyen baldız, ablasının önce boğazını kesti, ardından da 68 yerinden bıçakladı.

İngiltere'de akla mantığa sığmayacak bir olay yaşandı. Baldız, eniştesine aşık olunca ablasını ortadan kaldırmak için korkunç bir plan yaptı.

ENİŞTESİNİN TAMAMEN KENDİSİNİN OLMASINI İSTEDİ

Olay, İngiltere'nin Bedfordshire şehrinde meydana geldi. Pakistan uyruklu 27 yaşındaki Pakistanlı Sabah Khan isimli kadın, 4 yıldır ilişki yaşadığı eniştesinin tamamen kendisine ait olması için korkunç bir cinayet işledi. Aşkından gözü dönen kadın, 34 yaşındaki ablası Saima Khan'ın önce boğazını kesti, ardından da 68 yerinden bıçakladı.

ELLERİNİ DE KESTİ

Bir yakının taziyesine giden ablasını arayan Sabah, çocukların çok huysuzlandığını söyleyerek onu eve çağırdı. Ablası eve gelince de korkunç planını uygulamaya koydu. Kanlar içerisinde kalarak yere düşen kadını daha sonra 68 yerinden bıçaklayarak öldüren caniye, bu sırada üst katta olan ablasının çocuklarından birinin fare mi öldürüyorsun diye sorduğu öğrenildi.

CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ KABUL ETTİ

Sabah’ın mahkemeye çıkarıldığı ve daha önce eniştesinden hamile kalarak bebeğini aldırdığını söylediği öğrenildi. Ayrıca cani kadın, ablasını öldürdükten sonra olaya soygun süsü vermek için evin penceresini kırdı ve evde bulunan mücevherleri her yere saçtı. Fakat polis, kanlı bıçağı yatak odasında bulunca, 27 yaşındaki kadının oyunu da bozuldu. Gözaltına alınan kadının emniyette suçunu kabul ettiği öğrenilirken, yargılandığı mahkeme kadın hakkında ömür boyu hapis cezası verdi.