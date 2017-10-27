﻿ Son dakika! İzmir'de İçerisinde Polislerin Bulunduğu Araç Kaza Yaptı: 2 Polis Şehit Oldu, 3 Polis Yaralı

Son dakika! İzmir'de İçerisinde Polislerin Bulunduğu Araç Kaza Yaptı: 2 Polis Şehit Oldu, 3 Polis Yaralı

İzmir'in Bornova İlçesi'nde, içerisinde polislerin bulunduğu araç, başka bir aracın sıkıştırması sonucu bariyerlere çarptı. Korkunç kazada, araç içerisinde bulunan 5 polisten 2’si şehit oldu, 3’ü yaralandı. Kazada hayatını kaybeden polislerin 27 yaşındaki Erdem Öge ve 24 yaşındaki Tolga Hakyimez olduğu öğrenildi.

Anasayfa GÜNCEL Son dakika! İzmir'de İçerisinde Polislerin Bulunduğu Araç Kaza Yaptı: 2 Polis Şehit Oldu, 3 Polis Yaralı
Son dakika! İzmir'de İçerisinde Polislerin Bulunduğu Araç Kaza Yaptı: 2 Polis Şehit Oldu, 3 Polis Yaralı
Son dakika! İzmir'de İçerisinde Polislerin Bulunduğu Araç Kaza Yaptı: 2 Polis Şehit Oldu, 3 Polis Yaralı Tarih: 2017-10-27 Saat: 11:47:13
Güncelleme : 2017-10-27 11:47:13

İzmir'in Bornova İlçesi'nde, içerisinde polislerin bulunduğu araç, başka bir aracın sıkıştırması sonucu bariyerlere çarptı. Korkunç kazada, araç içerisinde bulunan 5 polisten 2’si şehit oldu, 3’ü yaralandı. Kazada hayatını kaybeden polislerin 27 yaşındaki Erdem Öge ve 24 yaşındaki Tolga Hakyimez olduğu öğrenildi. 

İzmir’de meydana gelen trafik kazasından acı haber geldi. İzmir’in Bornova ilçesinde 5 polisin bulunduğu otomobilin sürücüsü başka bir aracın sıkıştırması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. 27 yaşındaki Erdem Öge ve 24 yaşındaki Tolga Hakyimez feci kazada şehit olurken, 3 polis de ağır yaralandı. 

YARALI POLİSLER HASTANEYE KALDIRILDI
Kazımdirik Mahallesi'nde bu sabah saat 06.30 sularında meydana gelen kazada, 45 HA 1632 plakalı içerisinde 5 polisin bulunduğu otomobil, başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. 5 polis memurunun bulunduğu otomobil bunun üzerine sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptı. Kazada, otomobil içerisinde bulunan 27 yaşındaki Erdem Öge ve 24 yaşındaki Tolga Hakyimez yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yola savrulan 2 polis memurunun şehit olduğunu belirledi. 24 yaşındaki Enis Davarcı, 25 yaşındaki Sinan Şentürk ve 25 yaşındaki Hüseyin Kurnaz isimli polis memurları da kazada ağır yaralandı. Yaralı polis memurları sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, durumlarının ağır olduğu öğrenildi. 

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Diğer yandan feci kaza ile ilgili olarak polis tarafından çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, Ankara Caddesi'ndeki ve çevredeki güvenlik kameraları üzerinde inceleme yapıyor. Polis memurlarının içinde bulunduğu  aracın sıkıştırıldığı iddiaları üzerine sıkıştıran araç aranıyor. 

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