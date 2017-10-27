Suudi Arabistan, ılımlı İslam’a yönelmeye hazırlanırken, yeni bir hamle ile gündeme geldi. Çünkü Hollywood yıldızı Audrey Hepburn'e benzetilerek tasarlanan Sophia adlı robota Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık verildi. Bu gelişme ile Suudi Arabistan, robota vatandaşlık veren ilk ülke olarak da tarihe geçti.

Son dönemlerde yapay geliştirme faaliyetlerine ağırlık veren Suudi Arabistan, Sophia adlı robota vatandaşlık vererek tarihe geçti. Riyad’da yapılan iş zirvesinde Robot Sophia, basına vatandaş olarak tanıtıldı. İş zirvesinde moderato olan Andrew Ross Sorkin, robotu tanıtırken Robot Sophia’ya ya seslendi ve Suudi vatandaşlığıyla ödüllendirilen ilk robot olduğunu söyledi.

TARİHE GEÇTİLER

Sopiha ise bu açıklamaya Teşekkür ederek karşılık verdi ve kendisine verilen bu eşsiz konum için onurlu ve gururlu olduğunu söyledi. Ayrıca robot olarak dünyada ilk kez vatandaşlık almanın tarihi nitelikte olduğunu söyleyen Sophia ve Sorkin arasında kısa bir diyalog gerçekleşti.

SOPHİA ÇARŞAFA GİRECEK Mİ?

Sosyal medyada bir çok kullanıcı ise bu kararı değerlendirdi. Kullanıcılar kararı kutlarken, bazı internet kullanıcıları ise robotun kadın olduğuna ve Suudi Arabistan'da kadın haklarının sınırlı olduğuna dikkar çekti. Hatta sosyal medya kullanıcıları Sophia'nın çarşafa girmemesi gerektiğini de söyledi. Henüz robot Sophia’nın çarşafa girip girmeyeceği konusunda Suudi yetkililerden bir açıklama yapılmadı.

TEPKİLER DE GELDİ

Gazeteci Murtaza Hüseyin Sophia'ya vatandaşlık verilmesin dair yaptığı açıklamada, bütün yaşamını bu ülkede geçiren mültecilere robota tanınan ayrıcalığın tanınmadığını belirterek, sosyal medya hesabından olaya ilişkin tepkisini dile getirdi.