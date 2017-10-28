Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in beklenen istifası bugün gerçekleşti. Melih Gökçek toplantı salonunda istifasını açıklarken, dışarıda ise olaylar çıktı. Melih Gökçek hakkında, CHP’liler ile görüştüğü haberini yapan Akit TV muhabiri toplantı salonunun dışında tartaklandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istifasını istediği belediye başkanlarından biriydi. İstifa iddialarından sonra bir süre Melih Gökçek sessizliğe bürünmüştü. O dönemde Akit TV’nin Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen, Gökçek’in istifa etmeyeceğini ve CHP’liler ile görüştüğünü iddia etmişti. Melih Gökçek’in sahibi olduğu Beyaz TV ile haberin yapıldığı Akit Tv arasında bu haberin ardından sert tartışmalar yaşanmıştı.

SALON DIŞINDA TARTIŞMALAR ÇIKTI

Bugün Meclis toplantısını takip etmek için belediyeye gelen polemiğin başrolü Mehmet Özmen, salon dışında tartaklandı. Salon dışında Gökçek’in istifasını bekleyen bir grup tarafından Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen'e saldırı girişimi olunca, polis ekipleri gruba müdahale etti. Olaylar sırasında darp edilen Özmen’in hastaneye darp raporu almaya gittiği iddia edildi.

MELİH GÖKÇEK CANLI YAYINDA İSTİFA ETTİ

23 Yıldan bu yana Ankara Belediye Başkanı olarak görev yapan Melih Gökçek ise istifa konuşmasında kendini övdü. Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin dünyanın en başarılı belediyesi olduğunu belirterek, kendilerinden önce musluklardan çamur aktığını iddia etti. Gökçek, konuşmasının devamında, istifasının Cumhurbaşkanı tarafından istendiğini, ancak kendisinin hiçbir yanıt vermediğini belirterek, dava ahlakında nefse uymak olmadığını bu nedenle şahsi çıkarları için davaya zarar verecek açıklamalardan kaçındığını söyledi. Emir demiri keser diyen Gökçek, Erdoğan’ın talimatını yerine getirerek istifa ettiğini söyledi. Melih Gökçek konuşmasının sonunda ise fitnecilere beddua ederek, “Bizden görünüp bizden olmayan içimizdeki fitnecileri helak et Yarabbi” ifadelerini kullandı.