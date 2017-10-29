Denizli’de şizofren hastası olduğu iddia edilen bir genç, annesini keserle öldürüp, kız kardeşini de yaraladıktan sonra intihar etti.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde adeta dehşet gecesi yaşandı. 25 yaşında ve şizofren hastası olduğu iddia edilen genç annesini keserle öldürdü. Annesini öldüren ağabeyine engel olmaya çalışan kız kardeşin de yaralandığı olayda, şizofren hastası genç kendini asarak intihar etti.

ANNESİNİ FECİ ŞEKİLDE ÖLDÜRDÜ

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Gültepe Mahallesi Çiğdem Caddesi üzerinde bu akşam saat 19.40 sularında adeta bir dehşet yaşandı. 25 yaşındaki şizofren hastası Abdullah Genişol annesi Şennur Genişol ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Üniversitede okuduğu sırada şizofren tanısı konulan genç, tartışma sonucunda evde bulunan bıçak ve keserle annesine saldırdı. Annesinin başına vuran ağabeyini gören lise öğrencisi M.G. onları ayırmak istedi, ancak ağabey onun da kafasına vurdu. 15 yaşındaki kız balkondan atlayarak ölümden kurtuldu.

KOMŞULARDAN YARDIM İSTEDİ

15 yaşındaki M.G., kanlar içerisinde komşularına giderek yardım istedi. Bu sırada annesini öldüren Abdullah Genişol, başka bir odaya geçerek kendini astı. Olay yerine komşuların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasının ardından eve giren sağlık ekipleri anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda yaralanan 15 yaşındaki M.G. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Abdullah ve Şennur Genişol'un cesetleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Olay sırasında evde olmayan babanın ise Antalya'da pazarlama işinde çalıştığı belirlendi.