Eski manken Demet Şener, 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay’dan ihanet yüzünden ayrılmıştı. Demet Şener, konu hakkında ilk kez konuştu. Açıklamasında, İbrahim Kutluay’ın sevgilisinden gelen fotoğrafları gördükten sonra 3 gün boyunca kustuğunu söyledi.

Eski manken Demet Şener, 11 yıllık eşi eski basketbolcu İbrahim Kutluay'ın aldatma fotoğraflarının kendisine gelişini anlattı. Şener açıklamasında, kendisine gelen fotoğrafları gördüğünde 3 gün boyunca tuvalette kustuğunu söyledi.

“BENİM RUHUM BİLE DUYMAMIŞ”

Demet Şener açıklamasında, aldatıldığını İbrahim Kutluay’ın sevgilisinden gelen fotoğraflar ve mesajlar ile anladığını söyleyen Demet Şener, 4 yıldan beri İbrahim Kutluay’ın başka bir ilişkisinin olduğunu, kendisinin ruhunun bile duymadığını belirterek, kendisi aldatmış olsaydı, eşi tarafından Taksim'in ortasında sallandırılacağını söyledi.

DEMET ŞENER KİMDİR?

Demet Şener, 11 Nisan 1977 tarihinde Bursa’da dünyaya gelmiştir. Nişantaşı Kız Lisesinden mezun olan Demet Şener, 1995 yılında yapılan Miss Turkey güzellik yarışmasında 1. olmuştur. Daha önce “Kahpe Bizans” filmde rol alan ünlü manken, Mustafa Altıoklar’ın “Asansör” ve “Hemşo” filmlerinde de oynamıştır. Milli basketbolcu İbrahim Kutluay'la 15 Temmuz 2005 tarihinde evlenen demet Şener’in bu evlilikten İrem ve Ömer isminde iki çocuğu vardır. Çiftin mutlu giden 11 yıllık evliliği, geçtiğimiz günlerde ihanet iddiaları ile sarsılmış ve çift boşanma kararı almıştır.