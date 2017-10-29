ABD'li cinsel içerikli film yıldızı Bobbi Eden, uzun yıllardan beri hobi olarak yaptığı el örgüsünü kitap haline getirdi. Kitap henüz piyasaya çıkmadı, ancak ön siparişte tükendi.

Hollanda asıllı ABD'li cinsel içerikli film yıldızı Bobbi Eden, bu tür filmlerde oynadığı dönemlerde en çok el örgüsü örmekten hoşlandığını ve uzun yıllardır hobi olarak el örgüsü yaptığını söylemişti. Cinsel içerikli film yıldızı, bu tutkusunu kitap haline getirdi. ABD'li cinsel içerikli film yıldızı Bobbi Eden’in örgü kitabı henüz piyasaya çıkmadı, ancak şimdiden tükendi.

KİTAP YOK SATTI

Bobbi Edden, uzun yıllar boyunca film setlerinde bile örgü yumağını yanından ayırmadı. Örgüyü vazgeçilmez bir hobi haline getiren Eden, bu tutkusunu insanlarla da paylaşmak istedi. İyi bir örgü için ipuçları ve modellerin yer aldığı "Iedereen kan haken" (Herkes örgü örebilir) isimli bir kitap kaleme alan Eden, kitabını Hollanda’da bastırdı. Kitabın tanıtımı geçtiğimiz Salı günü, Utrecht kentindeki KeaDoe hobi fuarında yapıldı. Henüz kitap piyasaya çıkmadan ilk baskısı ön siparişte tükendi. Twitter hesabından bir açıklama yapan Eden, yayıncısının kendisini aradığını ve kitap için ikinci baskının başladığını söylediğini duyurdu.