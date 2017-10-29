Adana'nın Karataş ilçesi Kesik Mahallesi'nde akşam saatlerinde hortum meydana geldi. Sadece dakikalar içerisinde bir mahalleyi savaş alanına çeviren hortumda iki kişi yaralandı, 8 ev de hasar gördü.

Adana'nın Karataş ilçesi Kesik Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen hortum sonucunda 2 kişi yaralandı, 8 evde hasar oluştu.

KAPILARI BİLE YERİNDEN SÖKTÜ

Adana’da bir mahallede çıkan hortum yüzünden bazı evlerin damlarında bulunan çinkolar yerlerinden koptu, evlerin kapıları yerinden sökülürken, pencereler de kırıldı. Şiddetli hortum yüzünden su deposu, saman balyaları, traktör römorku ve yakıt tankı 30 metre uzağa fırladı. 8 evin duvarlarında çatlaklar da oluştu. Halis Sömek isimli vatandaş evinde oluşan hasarı anlatırken, hortumun aniden geldiğini ve korunmak için evin alt tarafındaki garaja sığındıklarını ifade etti.

8 EVDE HASAR MEYDANA GELDİ

Sömek açıklamasının devamında, garaj kapılarını kapatarak hortumdan korunmaya çalıştıklarını söyledi. Demir profillerin sundurmadan koparak evin duvarlarına çarptığını, aniden hortumun geldiğini söyledi. Hortum nedeniyle bir römorkun önce traktöre çarptığımı sonra da 30 metre ileriye savrulduğunu belirten Sömek, kendilerinin de garaja kaçarak zor kurtulduklarını söyledi. Hortumun gelişini gördüklerini söyleyen Sömek, bu kadarının hiç akıllarına gelmediğini söyledi. Karataş Kaymakamlığı yetkilileri olaydan sonra bölgeye gelerek, hasar tespiti yaptılar. Hortumda 8 evin hasar gördüğü 2 kişinin de hafif yaralandığı belirlendi. Elektrik ekipleri hortum nedeniyle kopan telleri onarırken, mahalle sakinleri de yıkılan yerleri kaldırmaya çalıştı.