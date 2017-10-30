İstanbul TEM Polisi yoğun çalışmaları sonucunda canlı bomba saldırısını engelledi ve 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 2’sinin İstanbul Arnavutköy’de yaşadıkları belirlendi. Yapılan incelemeler ve sorgular sonucunda teröristlerin İstanbul’da art arda 5 saldırı planladıkları belirlendi. Gözaltına alınan M.P., karısı S.P. ve diğer 2 teröristin 2 hedefinin olduğu tahmin ediliyor.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün düzenledikleri operasyonla İstanbul’da bir faciayı engelledi. Son zamanların en kanlı saldırısının önüne geçen TEM ekipleri, yüzlerce kişinin hayatını kurtarmayı da başardı. TEM tarafından düzenlenen o büyük operasyonun detayları da gün yüzüne çıktı. Alınan bilgilere göre geçtiğimiz hafta TEM polisi tarafından terör örgütü IŞİD’in İstanbul’da eylem planladığı bilgisine ulaşıldı. Terör örgütünün eylem talimatı verdiği 2 hücrenin yeri belirlendi. Arnavutköy ve Esenyurt’taki adresleri belirlenen şüphelilerin birbirleri ile irtibatlı oldukları anlaşıldı. Şüpheliler, polisin peşlerinde olduğunun tedirginliği ile Arnavutköy ve Esenyurt’taki evleri ateşe verdi.

POLİSİN SIKI TAKİBİ KURTARDI

Polis ekipler, adreslerde yaptıkları incelemelerde patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. TEM Polisi bu durum üzerine teyakkuz durumuna geçerken, şüphelilere ait olduğu belirlenen motosiklet ve otomobil takibe alındı. Polis ekipleri, Şüphelilerin Bayrampaşa’da bir AVM’ye gideceği bilgisine ulaşınca, operasyon için düğmeye bastı. Şüpheliler, burada aracı otoparka park ettikten sonra kaçmaya çalıştıkları sırada kıskıvrak yakalandı. Bir şüpheli kaçmaya çalışırken, bacağından vuruldu.

DÖRT CANLI BOMBA YELEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Araç üzerinde yapılan incelemelerde sırt çantalı el yapımı patlayıcı bulunan canlı bomba yelekleri, uzaktan kumanda düzeneği olan el yapımı patlayıcılar, 2 adet ateşli silah ve bu silaha ait çok sayıda dolu fişek bulundu. Aramada ele geçirilen 4 canlı bomba yeleği, saldırının ne kadar kanlı olacağını da gözler önüne serdi.

5 EYLEM PLANLIYORLARDI

TEM uzmanları, M.P. ve Avusturya asıllı karısı S.P. ile diğer 2 teröristin 5 ayrı eylem planladığı ihtimali üzerine duruyor. Uzmanlara göre teröristler uzaktan kumanda ile önce aracı patlatacak, sonra da 4 farklı noktada canlı bomba saldırısı düzenleyecekti. Gözaltına alınan 4 teröristin sorgularına henüz başlanmadığı öğrenilirken, saldırıların AVM’de ya da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin düzenlendiği Vatan Caddesi üzerinde yapılacağı ihtimali değerlendiriliyor.

5 YILDIR O ADRESTELERMİŞ

Önümüzdeki günlerde Şüphelilerin ifadelerine başlanacağı öğrenilirken, gözaltına alınan M.P. ve karısı S.P.’nin 5 yıldır Arnavutköy’deki adreste ikamet ettikleri öğrenildi.