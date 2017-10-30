Ankara haftanın ilk gününe kar sürprizi ile başladı. Özellikle Ankara’nın kuzey kesimlerinde yer alan dağlık bölgelere kar yağdı. Sabah saatlerinde, Kızılcahamam'ın Alperen yaylasında da kar yağışının başladığı görüldü.

Hava durumu Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı seyrederken, Ankara’da soğuk havanın ardından kar başladı. Ankara kent merkezinde dün gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olurken, sabah saatlerinde Kızılcahamam'ın Eğerlialören Mahallesi Alperen yaylasına kar yağışı başladı. Peki, 30 Ekim 2017 Ankara hava durumu nasıl olacak?

ANKARA HAVA DURUMU – 30 EKİM 2017

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 30 Ekim 2017 Ankara hava durumu kent merkezinde parçalı ve çok bulutlu olacak, akşam saatlerinde ise hafif sağanak yağış görülebilir. Hava sıcaklığı bugün Ankara’da 12 derece olacak. Yarın ise sıcaklıklar daha da azalacak. Çarşamba ve Perşembe geceleri hava sıcaklığının -2 dereceye kadar düşmesi bekliyor. Hava sıcaklıklarının azalması ile yeni bir kar yağışı da gelebilir.

GÜNE KARLA UYANDILAR

Ankara’nın kuzey kesimlerinde bulunan Kızılcahamam'ın Alperen yaylasında henüz yayladan inmeyen vatandaşlar güne kar sürprizi ile uyandı. Yayla ve dağlık kesimlerde etkili olan kar yağışı, vatandaşlara sürpriz oldu. Evlerin çatıları ve arabaların üstü beyaza büründü.