CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın son sağlık durumu hakkına Prof. Dr. Erkan İbiş’den açıklama geldi. İbiş, açıklamasında Baykal’ın yaşam fonksiyonlarının normal olduğunu, bir anormallik bulunmadığını, ancak iyileşme sürecinin aylar süreceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde fenalaşarak hastaneye kaldırılan, ardından da bir dizi beyin ameliyatı geçiren CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında doktoru Prof. Dr. Erkan İbiş açıklama yaptı. İbiş, Baykal’ın iyileşme sürecinin belki haftalar, belki de aylar sürebileceğini söyledi.

“BULGULAR OLUMLU, ÖDEM DAHA FAZLA ÇÖZÜLDÜ”

Prof. Dr. Erkan İbiş açıklamasında, olumlu yönde bulgular olduğunu, ödemin daha fazla çözüldüğünün gözlendiğini belirtti. Baykal’ın sağlık durumu hakkında konuşan İbiş, olumlu yönde ilerlemeler görülse de, iyileşmesinin haftalar, hatta aylarca sürebileceğini söyledi. Beynin iyileşmesinin zaman aldığını söyleyen Prof. Dr. İbiş, sabretmek gerektiğini dile getirdi. Cuma günü Baykal’ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama yapacaklarını söyleyen İbiş, şu anda iyileşmenin yavaş seyredeceğinin bilincinde olduklarını söyledi. Bulguların beyin ödemi nedeniyle baskılanmış olabileceğini söyleyen İbiş, şu anda Baykal’ın uyanık olduğunu ve 'İkiyi gösterir misin?' denildiğinde parmakları ile iki hareketini yapabildiğini söyledi. İbiş, kritik sürecin yoğun bakımla olan her hasta için devam ettiğini belirterek sözlerini tamamladı.

CUMA GÜNÜ BİR AÇIKLAMA DAHA YAPILACAK

Bu akşam Deniz Baykal’ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan İbiş, Cuma günü yeni bir açıklama daha yapacaklarını söyledi.