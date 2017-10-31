Doğu illerinde 15 günden bu yana etkili olan kar yağışı, batı illerine doğru ilerlemeye başladı. Kar kalınlığı Bolu Abant’ta 5 santimetreye kadar ulaştı. Sakarya, Bursa ve Ankara’da da kar yağışı etkili oluyor. Bu kentler, beyaz örtüye büründü.

Kar yağışı Doğu bölgelerinde 15 günden bu yana etkili olmaya devam ediyor. Batı illerinde de dünden bu yana etkili olan kar nedeniyle Bolu Abant'ta 5 santimetre kar kalınlığı oluştu. Ankara, Sakarya ve Bursa’da da kar yağışı başladı.

BOLU’DA YÜKSEK KESİMLERDE 5 SANTİM KAR KALINLIĞI VAR

Bolu kent merkezine 42 kilometre mesafede bulunan Abant’ta gece saatlerinde kar yağışı başladı. Bölge, Sonbahar aylarında sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarını barındırması nedeniyle çok ziyaretçi çekiyor. Kar yağışının da bu tablo ile birleşmesiyle bölgede adeta görsel bir şölen oluştu. Tatilciler, kartpostallık görüntüleri fotoğraflamayı da unutmadı. Tatilcilerin büyük çoğunluğu kar manzarasının fotoğraflarını çekti.

KARTALKAYA'DA 10 SANTİMETRE KAR KALINLIĞI OLDU

Kar, kış turizminin önemli merkezlerinden olan Kartalkaya'da da aralıklı olarak etkili olmaya devam ediyor. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre Kartalkaya’da Kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Bu yıl kış tatilleri de erken başlayacağa benziyor.

KAR YAĞAN İLLER

Sakarya yılın ilk karının düştüğü illerden oldu. Sakarya’nın en yüksek noktası olarak bilinen Hendek Dikmen Yaylası'na yılın ilk karı yağdı. Erzurum kent merkezinde sağanak yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı başladı. Bursa’nın turizm merkezi Uludağ’da da yılın ilk karı düştü. Ankara Kızılcahamam’da da yüksek kesimlere ve yaylalara dün sabah saatlerinden itibaren kar yağmaya başladı. Ankara kent merkezinde ise yağmur etkili olmaya devam ediyor.