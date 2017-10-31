Kırklareli’nde akıl almaz bir olay meydana geldi! Okul hizmetlisinin temizlik yaptığı sırada içerisinde tuz ruhu olan bidonu devirmesi sonucunda 77 öğrenci kokudan zehirlenerek hastanelik oldu. İşte detaylar…

Kırklareli’nde tam anlamıyla akıl almaz bir olay meydana geldi! Kırklareli’nde bulunan Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu’nda büyük bir faciadan dönüldü. Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu’nda herkes dersteyken okulun hizmetlisi o sırada temizlik işine koyuldu ve koridorlara paspas çekmeye başladı. Ancak o paspas çekerken bir anda yaşadığı dalgınlık sonucunda koridorda içi tuz ruhu olan bidonu devirdi ve panikle etrafı silip içerisinde tuz ruhu kalan bidonu da bahçeye çıkardı ve ardından da tuz ruhunu bahçedeki bir ağacın dibine döktü.

77 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ

O sırada ise derste olan öğrenciler tuz ruhunun koridorda kokmasından dolayı ve bahçeden de rüzgarla kokunun sınıflara gelmesinden dolayı kokudan oldukça etkilendiler ve nefes almakta zorlanmaya başladılar. Durumun bir anda tüm okula yayılmaya başlamasından sonra ise okul yöneticileri ve öğretmenler öğrencileri dışarıya çıkartıp bol bol derin nefes aldırdılar ve ardından da beden hareketleri yaptırdılar.

Kokudan etkilenen ve bu yüzden de mide bulantısı ile karın ağrısı yaşayan öğrenciler, hastaneye çağırılan sağlık ekiplerince ambulanslar ile çevrede bulunan çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındılar. Okulda ise tuz ruhundan 77 öğrencinin etkilendiği öğrenilirken, durumu duyan veliler ise hemen okula ve hastanelere gittiler. Öğrencilerin ise yapılan açıklamada iyi olduğu öğrenilirken, Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin de okula gelip olayla ilgili bilgi aldı.