Moskova-İstanbul seferini yapan bir Türk yolcu uçağında bomba paniği yaşandı. Uçak, bomba şüphesi ile Ukrayna’ya acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Moskova'nın Domodedovo Havalimanı'ndan İstranbul’a hareket eden Airbas A-320 tipi Türk yolcu uçağı, bomba şüphesi ile Ukrayna'nın Odessa kentine acil iniş yapmak zorunda kaldı.

UZUN SÜRE TUVALETTE KALAN YOLCU PANİK YARATTI

Alınan bilgilere göre yolculardan biri uçakta rahatsızlanarak tuvalete girdi. Tuvaletten uzun süre çıkmayan yolcu, mürettebatın da dikkatini çekti. Yolcunun halinden şüphelenen mürettebat, tuvaleti kontrol ettiğinde burada bir çanta bulunduğunu fark etti. Çantada bomba olma ihtimalini değerlendiren Kaptan Pilot, bu nedenle en yakın havalimanına iniş için izin istedi. Ardından da uçak, Ukrayna'nun Odessa şehrine acil iniş yaptı.

O YOLCU SORGUYA ALINDI

Tuvalette bulunan sırt çantası ve o yolcunun bagajında bomba imha uzmanları tarafından arama yapıldı. Yolcunun Litvanya vatandaşı olduğu ve Ukrayna polisi tarafından sorguya alındığı öğrenildi. Ancak, yolcunun bagajından çıkanlar konusunda henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Uçakta bomba olup olmadığı konusunda da gelen bir bilgi bulunmuyor.