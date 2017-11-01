Survivor’un en hırslı ve en iddialı yarışmacılarından olan Nagihan Karadere, Survivor yarışması dönüşünde çıplak fotoğrafları nedeniyle zor günler geçirmişti. Eşinin kendisini aldattığını da öğrenen Nagihan Karadere, eşinden ayrıldı. Çıplak fotoğraflarını ise eski eşinin yaydığını iddia ederek savcılığa koştu.

Milli atlet Nagihan Karadere, Survivor 2016 yarışmasında hırsı ve başarısı ile kendisini herkese tanıttı. Ancak yarışma dönüşü Nagihan Karadere’nin hayatı tepe taklak oldu. Eşinin kendisini aldattığını öğrenen Karadere zor günler geçirirken, bir de üstüne çıplak fotoğraf skandalı patlak verdi. Nagihan Karadere, çıplak fotoğraflarını internete eski eşinin yaydığını söyleyerek savcılığa şikayette bulundu.

FOTOĞRAFI ESKİ EŞİNE GÖNDERMİŞ

Daha önce de bu fotoğraf hakkında açıklama yapan Nagihan Karadere, o kareyi evli olduğu dönemde sadece eşi Uğur Gökçe'ye gönderdiğini ve çok eski bir fotoğraf olduğunu söyledi. Milli atlet, fotoğrafın eski eşi tarafından internete verildiğini iddia ederek fotoğrafta bulunan kolun da eski eşine ait olduğunu söyledi ve savcılığa şikayette bulundu. Nagihan Karadere aynı zamanda bu fotoğrafları basına sızdıran eski eşinin kendisine şantaj yaptığını da iddia etti.

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Survivor 2016 yarışmasında adından söz ettiren Nagihan Karadere, milli atlettir. 1 Ocak 1984 doğumlu olan Nagihan Karadere, ülkemize birçok madalya kazandırmıştır. 7 Şubat 2016 tarihinde Survivor 2016 yarışmasına katılan Nagihan Karadere, hırsı ve tavırları nedeniyle kendinden çok söz ettirmiş, daha sonra da bir moda yarışmasında yarışmıştı.