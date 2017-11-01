ABD’li Tümgeneral James Jarrard, yaptığı konuşmada Suriye’deki PKKPYD’yi desteklemek için ABD’den yaklaşık 4 bin asker gönderildiğini ağzından kaçırdı.

ABD’nin Suriye’deki operasyonlarını yöneten ABD’li Tümgeneral James Jarrard’ın yaptığı bir açıklamasında, Suriye’de PKKPYD’yi desteklemek için ABD’nin yaklaşık 4 bin asker gönderdiğini ağzından kaçırdı. Asker sayısını ağzından kaçırdığını anlayan Jarrard’ın daha sonra özür dileyerek yanlışlıkla söylediğini ve rakamın 4 bin değil 500 olduğunu söylediği görüldü.

AĞZINDAN KAÇIRDI DAHA SONRA ÖZÜR DİLEDİ

ABD’nin 4 bin askeri olduğunu ağzından kaçıran Tümgeneral James Jarrard, gazeteciden gelen emin misiniz sorusu sonrasında kendisini düzelterek, özür diledi ve yanlışlıkla söylediğini belirterek Suriye’de ABD’nin yaklaşık 500 askeri olduğunu söyledi.

GAZETECİLER GÜLÜŞTÜ

Tümgeneral Jarrard’ın ilk önce ABD’nin gönderdiği askerler sonrasında itirafta bulunması daha sonra da yaptığı hatayı anlayarak kendisini düzeltmeye çalışarak 500 asker olduğunu söylemesi salondaki gazetecilerin aralarında gülüşmelere neden olduğu görüldü.

PENTAGON SÖZCÜSÜNDEN DÜZELTME GECİKMEDİ

Jarrard’ın asker sayısını ağzından kaçırmasının ardından açıklama yapmakta gecikmeyen Pentagon sözcülerinden Eric Pahon, Tümgeneral Jarrard’ın ifade ettiği 4 bin asker rakamının tamamen yanlışlıktan ibaret olduğunu ve gizli rakamı gördüğünü belirterek asker sayısının 4 binden çok çok az olduğunu söylediği öğrenildi.

500 RAKAMINDA ISRAR EDİLİYOR

Pentagro’dan yapılan resmi açıklamada ABD’nin Suriye’ye gönderdiği asker sayısı 500 olarak bildiriliyor fakat bölgeye geçici olarak konuşlandırılan rotasyon güçlerinin resmi rakama dahil tutulmadığı ve Suriye’deki asker sayısının 500’ün üzerinde olduğu belirtiliyor.