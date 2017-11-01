2010 yılında, Ergenekon davası sırasında dönemin ünlü savcısı Zekeriya Öz'ün talimatıyla yargıyı etkilediği iddiasıyla gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Avukat Kudbettin Kaya, daha sonra beraat etmişti. Avukat Kaya, ailesi ile birlikte Bakırköy'de gittiği balık restoranında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Saldırganın mavi bir araçla geldiği ve Uzi kullandığı öğrenildi. 2010 yılında yargılandığı davada Avukat Kaya, bir sonraki duruşmada bulunamayabileceğini, öldürülme riski ya da kendisinin nefsi müdafaa kapsamında birilerini öldürme riski olabileceğini söylemişti.

Dün akşam saatlerinde ailesi ile birlikte Yeşilköy'deki balık restoranına giden Avukat Kudbettin Kaya, saat 21.30 sularında restorana mavi bir araçla gelen bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırganın Uzi silahı ile açtığı ateş sonucu avukat Kaya hayatını kaybetti. Olaydan sonra saldırgan, geldiği araçla kaçtı. Saldırganın kimliğinin belirlenmesi içim polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

ZEKERİYA ÖZ’ÜN TALİMATI İLE GÖZALTINA ALINMIŞTI

2010 yılında görülen Ergenekon davası sırasında Zekeriya Öz'ün talimatıyla yargılama sürecini etkilediği öne sürülerek gözaltına alınan Avukat Kudbettin Kaya tutuklanmıştı. Adalet eski Bakanı Seyfi Oktay'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi ile birlikte avukat Kaya Hakkında ''Ergenekon davası ve soruşturmasını etkilemeye teşebbüs ettikleri'' iddiası ile dava açılmıştı. Dava sonunda bütün sanıklar beraat etmişti.

“ÖLDÜRÜLEBİLİRİM” DEMİŞTİ

Kaya o dönemler İranlı Naci Şerifi Zindaşti’nin ifadesi ile tutuklanmış, 2014 yılında Zindaşti'nin kızı ve yeğeninin öldürülmesi talimatını verdiği iddia edilen Orhan Ünğan'ın avukatlığını yapmıştı. O davanın duruşmasında Kaya, bir sonraki oturuma kendisinin katılamayacağını, çünkü öldürülme ya da kendisini savunmak için birini öldürme riskinin olduğunu söylemişti.