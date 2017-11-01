İstanbul Şile açıklarında Bilal Bal isimli kargo gemisi gece saat 04.25 sularında radardan kayboldu. Bu sırda başka bir gemiden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na yapılan ihbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. İlk olarak gemiye ait can Salı ve can simidi bulundu. Şu dakikalarda da geminin battığı belirlendi ve 4 mürettebatın cesedine ulaşıldı.

10 kişilik mürettebatı ile geçtiğimiz Cuma günü öğleden sonra Gemlik Rorda Port Limanı'ndan hareket eden demir tozu yüklü gemi gece saatlerinde Şile açıklarında battı. Gemi radardan kaybolduktan sonra Sahil Güvenlik harekete geçti. Yapılan arama – kurtarma çalışmalarında 10 mürettebattan 4’ünün cesetlerine ulaşıldı. 6 mürettebat için arama çalışmaları ise devam ediyor.

SAHİL GÜVENLİĞE İHBAR GELDİ

Gece saat 04.25’te "ARTUR" isimli gemiden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ihbar geldi. İhbarda, Şile açıklarında "Bilal Bal" yazılı can salı ve filika görüldüğü belirtildi. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri karadan, denizden ve havadan arama çalışması başlattı. İBB İtfaiye yangın söndürme helikopteri "Alev Kartalı" da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın talimatı ile arama çalışmalarına katıldı.

4 MÜRETTEBATIN CESEDİ BULUNDU

Yapılan arama kurtarma çalışmalarında gemide bulunan 4 mürettebatın cesedine ulaşıldı. Gemide 10 mürettebat bulunduğu ve 6 mürettebat için arama – kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Ayrıca gemide 3 bin 800 ton yük olduğu da gelen bilgiler arasında yer aldı. Geminin neden battığı konusunda çalışmalar da devam ediyor.

Ayrıntılar Gelmeye Devam Edecek