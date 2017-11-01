Yıllardır iç savaşın devam ettiği Yemen’de bir çarşı S. Arabistan'ın önderliğindeki koalisyon tarafından bombardımana tutuldu. Hava saldırısında en az 21 kişinin öldüğü öğrenilirken, olay yerinden gelen fotoğraflar ise kan dondurdu. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yan yana dizilmiş cesetleri fotoğraflara yansıdı.

Yemen’e gece saatlerinde Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyona ait savaş uçakları tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda Yemen'in kuzeyindeki Sadah'ta bir çarşı hedef alındı. Korkunç saldırıda en az 21 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıkları Reuters haber ajansına yaptıkları açıklamada, Suudi Arabistan sınırındaki bölgede yaşanan saldırıda dehşet anlarının yaşandığını söyledi.

FOTOĞRAFLAR KAN DONDURDU

Reuters haber ajansı, saldırının ardından gelen fotoğrafları dünyaya servis etti. Görüntülerde çok sayıda cesedin yan yana dizildiği dikkat çekti. Çarşı, saldırının ardından tamamen yerle bir olurken, gelen görüntüler ise gerçekten kan dondurucu cinsten oldu.

DAHA ÖNCE DE EVLERİ VURMUŞTU

Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları Yemen’de Ağustos ayında da bir saldırı düzenlemiş ve başkent Sana’da evleri vurarak onlarca sivilin ölümüne neden olmuştu. Evler, saldırıda yerle bir olurken, enkazlardan onlarca çocuk çıkarılmış, gelen görüntüler ise dünyayı sarsmıştı. Jetler, evlere düzenlenen saldırıdan bir gün önce de bir oteli hedef almış ve 35 kişi bu saldırıda hayatını kaybetmişti.

YILLARDIR SİLAHLAR SUSMUYOR

İç savaş ülkesi Yemen’de yıllardır silahlar susmuyor. Başkent Sana, güneybatıdaki Taiz ve ülkenin batısı şu anda İran destekli Husiler’in kontrolünde bulunuyor. Fiili olarak üçe bölünmüş olan ülkenin orta kesimleri, doğusu ve Aden’i de kapsayan kısım Abdurabbu Mansur Hadi kontrolünde bulunuyor.