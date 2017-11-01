İstanbul Şile açıklarında sabaha karşı batan yük gemisinin yeri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı denizaltı kurtarma gemisi tarafından tespit edildi.

Cuma günü saat 15.30 sularında Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Port Limanı'ndan aldığı yük ile hareket eden 'Bilal Bal' isimli gemi 10 mürettebatı ile birlikte bu sabaha karşı Şile açıklarında battı. Batan geminin yeri Donanmaya ait denizaltı tarafından tespit edilirken, mürettebat ailelerinin Şile sahilinde bekleyişi ise devam ediyor.

BATAN GEMİNİN YERİ TESPİT EDİLDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı TCG ALEMDAR isimli denizaltı tarafından Şile açıklarında batan ticari geminin yeri belirlendi. Bölgede ekiplerin arama – kurtarma çalışmaları ise hala devam ediyor.

10 MÜRETTEBATI BULUNUYORDU

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Şile açıklarında batan kuru yük gemisi hakkında yaptığı açıklamada, gemide 10 mürettebat olduğunu ve tamamının Türk olduğunu belirtti. Bölgede yoğun ve koordineli bir şekilde arama çalışmalarının sürdüğüne değinen Bakanlık yazılı açıklamasında bu sabah saatlerinde Gemlik Limanı'ndan Karadeniz Ereğli Limanı'na dökme demir taşıyan "Bilal Bal" isimli gemiden tehlike sinyali alındığını belirtti.

HENÜZ PERSONELE ULAŞILAMADI

Bakanlıktan yapılan yazışı açıklamada, gemiden Şile'nin 7 mil açığında sinyal alındığı, ancak personele ve gemiye ulaşılamadığı belirtildi. Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından koordineli olarak bölgede arama – kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünün belirtildiği açıklamada, geminin Şile sahiline 7 mil mesafede ve 88 metre derinlikte battığının tespit edildiği belirtildi. Ayrıca açıklamanın devamında gemiye ait can Salı, can simidi ve lastik kurtarma botunun bulunduğu da belirtildi.