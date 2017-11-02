GORA filminde Tihulu karakterini canlandıran usta oyuncu Muhittin Korkmaz’ın oğlu Cem Korkmaz’ın intihar ettiği haberi gündeme bomba gibi düştü. Youtube’de fenomen olan Cem Korkmaz’ın 400 binden fazla takipçisi bulunuyordu. Cem Yılmaz ağabeyi Can Yılmaz sosyal medya hesabından Cem Korkmaz’ın intihar haberini doğruladı ve 'maalesef doğru' ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz’ın Yılmaz'ın G.O.R.A. filminde rol alan ve sık sık kullandığı “Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!” repliği ile fenomen haline gelen Tihulu karakterini canlandıran usta oyuncu Muhittin Korkmaz'ın oğlu Cem Korkmaz intihar etti.

KALORİFER BORUSUNA KENDİSİNİ ASTI

Cem Korkmaz’ın kalorifer borusuna kendisini astığı iddia edilirken, cesedinin ise savcı ve polis tarafından yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldığı öğrenildi.

CEM YILMAZ’IN AĞABEYİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Cem Yılmaz’ın ağabeyi Can Yılmaz, intihar haberini sosyal medya hesabından duyururken, haberleerin doğru olduğunu belirterek, yakınlarına sabır diledi.

RECEP İVEDİK FİLMİNDE ROL ALMIŞTI

Son olarak Recep İvedik 4 filminde rol alan Korkmaz, burada ‘cep herkülü’ olarak tanınmıştı. Cem Korkmaz’ın intihar haberinin ardından Şahan Gökbakar’da Instagram hesabından bir mesaj paylaştı. Olanlara hala inanamadığını söyleyen Gökbakar, Korkmaz’ın yakınlarına baş sağlığı diledi.

“OHA DİYORUM” KANALINDA VİDEO HAZIRLIYORDU

Youtube’de çok takipçisi olan “Oha Diyorum” isimli kanal için videolar hazırlayan Cem Korkmaz, daha sonra bu kanaldan ayrılmış 400 binden fazla takipçisi olan kendi kanalı için içerik üretmeye başlamıştı.