Bölücü terör örgütü PKK’lılar, Ağrı’nın Doğubeyazıt İlçesi’nde bomba yüklü araçla saldırı düzenleyeceklerdi. Ancak alınan istihbarat sonucu güvenlik güçleri aracı takibe aldı ve bunu gören teröristler kent merkezine giremeden bomba yüklü aracı patlatıp bölgeden kaçtılar. İşte detaylar…

Ağrı’da facianın eşiğinden dönüldü! Ağrı’nın Doğubeyazıt İlçesi’nde bölücü terör örgütü PKK’lılar kanlı bir saldırı düzenlemeye hazırlanıyorlardı. Hainler, bomba yüklü araçla kent merkezinde büyük bir saldırı gerçekleştireceklerdi. Ancak saldırı hazırlığının istihbaratının alınmasının ardından, İl Jandarma Komutanlığı hemen harekete geçerek bomba yüklü aracı buldu ve takip etmeye başladı. Teröristler ise takip edildiklerini anlayınca ve “dur” ihtarına uyup ateş açılınca, kent merkezine girmeden kara yolu üzerinde aracı terk ettiler ve güvenlik güçlerinin peşlerine takılmaması için uzaktan kumanda ile hazırladıkları bomba yüklü aracı imha ettiler.

AĞRI VALİLİĞİ’NDEN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İl Jandarma Komutanlığı’nın hemen harekete geçmesi ve başarılı bir şekilde bomba yüklü araçla hareket halinde olan teröristleri bulması sonucu adeta büyük bir faciadan dönüldü. Ağrı Valiliği ise kentte yaşanan bu elim olayla ilgili olarak resmi siteden bir bilgilendirme açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada ise 3 bölücü terör örgütü PKK üyesinin bomba yüklü araç ile saldırı gerçekleştireceği sırada takibe alındıklarını gördüklerinde aracı patlatıp kaçtıkları belirtildi. Ayrıca bomba yüklü aracın patlaması sonucunda ise herhangi bir can kaybının olmadığını da açıkladı.