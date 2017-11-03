İzmir’in Gaziemir İlçesi’nde çılgın bir aşık sevgilisine unutamayacağı bir evlenme teklifi senaryosu hazırladı. Sevgilisinin yanında önce sopayla dövülen sonra da silahla vurulan genç daha sonra ise şokta olan sevgilisine bir şok daha yarattı ve yattığı yerden kalkıp evlenme teklifi etti. İşte detaylar…

İzmir’de çılgın bir aşık kimsenin aklının ucundan geçmeyecek bir evlenme teklifiyle sevgilisine unutulmaz bir an yaşattı! İzmir’de oturan 28 yaşındaki Özer Ekinci, 25 yaşında olan Melda Acundaş ile 4 ay önce sevgili oldu ve 4 aydır devam eden çok güzel ilişkilerini evlilikle sonlandırmak istediği için kimsenin aklına gelmeyecek bir evlenme teklifi senaryosu hazırladı ve bu konuda arkadaşlarından da yardım aldı.

ÖNCE VURULDU SONRA EVLENME TEKLİFİ ETTİ

Sevgilisini arabayla alan ve onunla gezmeye giden Özer Ekinci, hazırladığı senaryo gereği önünde ilerlemekte olan otomobilin içerisindeki gençlerle yol verme meselesi yüzünden ağız dalaşına girdi. Sevgilisi Melda Acundaş ise yanında kendisi olduğu için kavga etmesini istemedi ve onu sakinleştirmek istedi. Ancak sevgilisini dinlemeyen genç, Gaziemir’de müsait bir noktada durdu ve arabadan inenlerle tartışmaya başladı. O sırada ise ağacın arkasına saklanan arkadaşı o anları saniye saniye kaydetti.

Arabadan inip arkadaşları ile yalandan kavga etmeye başlayınca, kalabalık olan arkadaşları ona sopayla vuruyormuş gibi yaptı ve genç kız da yaşadığı şok ile bağırarak çevreden yarım istemeye başladı. En sonunda ise kuru sıkı silah ile gençler Özer’e uzaktan ateş etti. Özer Ekinci yerde vurulmuş taklidi yapıp yatarken sevgilisi ise hemen onun yardımına koştu. O sırada ise ceketini çıkartan Ekinci, evlenme teklifi olan tişörtünü sevgilisine gösterinde genç kız bir kez daha şok oldu ve dakikalarca şok içerisinde ağladı. Büyük senaryo ise mutlu sonla bitti ve genç kız sevgilisinin evlenme teklifini kabul etti.