Sedat Şahin hakkında Sarallar-Şahinler davasında tahliye kararı verildi. Ancak başka bir suçtan da hakkında yakalama kararı bulunan Şahin, cezaevi kapısından çıkar çıkmaz gözaltına alınınca, kapıda bekleyen adamları da şaşkına döndü.

Sarallar-Şahinler davası, İstanbul Çağlayan’da çıkan olaylar nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri altında Silivri’de görüldü. Sedat Şahin hakkında bu davada tahliye kararı verildi. Akşam saatlerinde cezaevinden tahliye edilen Şahin, başka bir suçtan dolayı yeniden gözaltına alındı.

DURUŞMA SİLİVRİ’DE YAPILDI

Sedat Şahin ve Burhanettin Saral'ın da yargılandığı 74 sanıklı dava İstanbul Çağlayan'da çıkan olaylar nedeniyle Silivri'de yapıldı. Dün sabah saatlerinde Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesinde görülen davada tutuklu sanıklardan suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Sedat Şahin serbest bırakıldı.

KAPIDAN ÇIKTI, GÖZALTINA ALINDI

Sedat Şahin hakkında verilen tahliye kararının ardından dün akşam saatlerinde cezaevinden çıktı. Fakat, Şahin cezaevi çıkışından başka bir suçtan dolayı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Şahin, daha sonra Vatan Caddesindeki Emniyet Yerleşkesine götürüldü.

KAPIDA BEKLEYEN ADAMLARI ŞOK OLDU

Şahin’in çıkmasını Silivri Cezaevi önünde bekleyen adamları, liderlerinin yeniden gözaltına alınması karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Henüz Sedat Şahin’in neden gözaltına alındığı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.