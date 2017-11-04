Meksika’da duyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bir akaryakıt çetesinin liderinin kaçmak için çareyi görünüşünü değiştirmekte bulduğu ve bunun için estetik ameliyata girdiği sıralarda ameliyat masasında öldürüldüğü öğrenildi.

Meksika’da yaşanan ve duyan herkesi şaşırtan olay aksiyon filmlerini aratmadı. Bir akaryakıt çetesinin liderinin gerçek kimliğini gizlemek ve parmak izlerini değiştirmek için görünüşünü değiştirmeye karar verdiği ve girdiği estetik ameliyatı sırasında masada öldürüldüğü öğrenildi.

RAKİP ÇETE AMELİYAT MASASINDA ÖLDÜRDÜ

Olay sonrasında açıklama yapan yetkililer, bir akaryakıt çetesinin lideri olan ve El Kalimba olarak da bilindiği aktarılan çete lideri Martin’in rakip çetenin üyeleri tarafından girdiği estetik ameliyat esnasında öldürüldüğü belirtildi.

AMELİYATHANEYİ BASTILAR

Yetkililer, çete lideri Martin’in gerçek kimliğini gizlemek ve parmak izlerinden kurtulmak için Peubla’da yer alan bir klinikte estetik ameliyat geçirdiği esnada rakip çetenin silahlı üyelerinin kliniği bastığını ve çete lideri Martin’i ameliyat masasında öldürdüğünü aktardı.

MEKSİKADAKİ EN POPÜLER İŞ

Martin hakkında yapılan açıklamada, boru hatlarından illegal yollarla petrol kaçakçılığı yaptığı ve estetik ameliyatı polisten kaçabilmek, çete üyelerinden kendisini gizleyebilmek için geçirdiği belirtildi. Öte yandan Meksika’da uyuşturucu sonrasında en popüler illegal işin petrol kaçakçılığı olduğu belirtildi. Çete üyesi Martin’inde oldukça uzun bir süredir bu işi yönettiği ve petrol çalarak daha ucuz fiyatlara sattığı belirlendi.