Başbakan Binali Yıldırım, Libya’da kaçırılan 3 Türk Vatandaşı için devreye girdi. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa Al-Sarraj’ı telefonla arayan Başbakan Yıldırım, Türk vatandaşlarının bir an önce kurtarılmasını beklediklerini söyledi.

Başbakan Yıldırım ve Al-Sarraj arasında yapılan görüşme hakkında Başbakanlık Basın Merkezinden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Başbakan Yıldırım’ın görüşmede kaçırılan üç Türk vatandaşının bir an önce kurtarılması isteğini dile getirdiği ve Türkiye’nin bu konuda her türlü yardıma hazır olduğunu belirttiği ifade edildi.

LİBYA’NIN DURUMU DA KONUŞULDU

Görüşme sırasında ayrıca Başbakan Yıldırım’ın mevkidaşına Libya'nın bölünmüşlüğünün aşılması ve bir an önce istikrara kavuşmasına da çok önem verdiğini belirtti. Bu konuda Türkiye’nin Birlemiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklanan yeni yol haritasına destek olduğunu belirten Yıldırım, her türlü talepte Libya’ya yardım edileceğini de dile getirdi.

TÜRK VATANDAŞLARININ KURTARILMASI İÇİN İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Başbakan Yıldırım’a Al-Sarraj’nın kaçırılan üç Türk vatandaşının kurtarılması için Libya makamlarının bütün imkanlarını seferber ettiğini bildirdiği öğrenildi. Al-Sarraj, kaçırılan Türk vatandaşlarını bir an önce kurtarmayı umduklarını belirterek, yaşanan gelişmeler hakkında Başbakan Yıldırım’a bilgi verdi.