Alınan son dakika bilgisinde Kars’ta vefat eden bir kişi için açılan taziye çadırında aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 kişi karşılaştı. Taziye çadırında karşılaşan 2 şahsın burada tartışmaya başladığı daha sonrada şahıslardan birinin çadırdan ayrıldığı görüldü. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra bu kez yanına yakınlarını alarak çadıra gelen şahıs taziye çadırında dehşet saçtı. Taziye çadırında taraflar arasında çıkan çatışma sonrasında 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin de ağır şekilde yaralandığı öğrenildi.

Olay, Kars Günin Köyü’nde kurulan bir taziye çadırında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, vefat eden bir köy sakini için kurulan taziye çadırında karşılaşan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen Sait G. ve İsmail K. burada tartıştı. Taziye çadırında tartışma sonrasında kavga eden şahısların burada bulunan vatandaşlar tarafından ayrıldığı görüldü. Kavganın ardından olay yerini terk eden Sait G. daha sonra yanına yakınlarını alarak geri geldi.

TAZİYE ÇADIRINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Yanına yakınlarını alarak geri gelen Sait G.’nin İsmail K. ve Musa K.’ya ateş açtığı görüldü. Bir anda çatışma yaşanmaya başlayan taziye çadırında vatandaşlar panikle kaçışmaya başlarken vücuduna isabet eden kurşun sonucunda İsmail K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kurşunun isabet ettiği Musa K.’nın ise ağır şekilde yaralandığı öğrenildi. Musa K. ağır yaralı şekilde Harakani Devlet Hastanesine kaldırılırken Jandarma ekiplerinin köyde yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve olaya karışan Sait G.’yi gözaltına aldığı belirtildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.