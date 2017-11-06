Meteoroloji son dakika açıklaması yaptı. Ülkemizde son birkaç gündür bulutlu seyreden hava durumunun ardından, bazı bölgelerde yağış geçişi görüleceği belirtildi. 6 Kasım 2017 hava durumunda bazı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Kar uyarısı meteorolojiden bir kez daha yapıldı. İşte 6 Kasım 2017 hava durumu ve kar yağışının görüleceği şehirler…

Hava durumu 6 Kasım 2017 Pazartesi için Meteoroloji tarafından açıklandı. Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre bazı kentlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Bu bölgeler ise Marmara’nın doğusu İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu olarak açıklandı. Bazı bölgelerde ise sıcaklık artışı beklenirken, Meteoroloji bazı bölgelerde ise değişiklik olmayacağını duyurdu.

6 KASIM 2017 PAZARTESİ HAVA DURUMU

Hava durumu her gün vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 6 Kasım 2017 Pazartesi hava durumu Meteoroloji tarafından açıklandı. Bugün yurdun kuzey iç ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu olacak. Başta Marmara’nın doğusu olmak üzere, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise aralıklı sağanak yağış ve karla karışık yağış bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI BAZI BÖLGELERDE ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığı İç ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Yurdun diğer bölgelerinde ise hava sıcaklıklarında önemli bir artış olmayacağı belirtildi.

METEOROLOJİ KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Diyarbakır’ın kuzeydoğusu, Muş, Bitlis ve Bingöl’ün güneydoğu çevrelerinde şiddetli yağış beklendiği belirtildi. Meteoroloji açıklamasında, vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.