Kırklareli’nde karısının kendisini aldattığından şüphelenen Özkan E., ona bir oyun oynadı ve işe gidiyormuş gibi yaparak uzaktan evi gözetledi. Karısının ise eve başkasını aldığını görünce biraz bekleyip eve girdi ve onları ilişkiye girerken yakaladı. Gözü dönen Özkan E. ikisine de bıçakla saldırdı ve karısının sevgilisini bıçaklayarak öldürdü. İşte detaylar…

Kırklareli’nde aldatılma olayı kanlı bitti! Kırklareli’nin Babaeski İlçesi’nde oturmakta olan Özkan E., bir süredir eşi Saadet E.’nin kendisini aldattığını düşünmeye başladı ve bu şüphelerini de boşa çıkarmamak için eşine bir oyun oynadı. Akşam olunca eşine gece vardiyasına gideceğini söyleyen Özkan E., evden çıktıktan sonra ise görünmeyecek bir yere saklandı ve evini gözetlemeye başladı. Bir süre sonra ise lokantacı olan Ayhan K.’nın eve girdiğini gördü.

EŞİNİN SEVGİLİSİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Ayhan K.’nın eve girmesinin ardından bir süre bekleyen Özkan E., daha sonra ise anahtarı ile kapıyı açıp eve girdi ve şok eden manzara ile karşı karşıya kaldı. Özkan E., eşini Ayhan K. ile birlikte olurken yatak odalarında gördü ve hemen mutfağa koşup eline bir bıçak aldı ve ikisine birden bıçakla saldırdı.

Etraftakilerin ise evden yükselen sesleri duymasının ardından hemen polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Özkan E. ise o sırada bıçakla hem karısını hem de sevgilisini yaraladı. Polis ekipleri Özkan E.’yi sakinleştirip gözaltına alırken, yaralı olan karısı ve sevgilisi hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak Ayhan K. hayatını kaybettiği ve Saadet E.’nin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.