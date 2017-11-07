﻿ Son Dakika! Van’ın Çaldıran ilçesinde Sızma Girişimi: 1 Asker Şehit Oldu

Son Dakika! Van’ın Çaldıran ilçesinde Sızma Girişimi: 1 Asker Şehit Oldu

Van’ın Çaldıran ilçesinden son dakika haberi geldi. PKK’lı teröristler ilçede bulunan üs bölgesine sızma girişiminde bulundu. Güvenlik güçleri ve PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada ilk bilgilere göre 1 askerimiz şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Anasayfa GÜNCEL Son Dakika! Van’ın Çaldıran ilçesinde Sızma Girişimi: 1 Asker Şehit Oldu
Son Dakika! Van’ın Çaldıran ilçesinde Sızma Girişimi: 1 Asker Şehit Oldu
Son Dakika! Van’ın Çaldıran ilçesinde Sızma Girişimi: 1 Asker Şehit Oldu Tarih: 2017-11-07 Saat: 00:33:26
Güncelleme : 2017-11-07 00:33:26

Van’ın Çaldıran ilçesinden son dakika haberi geldi. PKK’lı teröristler ilçede bulunan üs bölgesine sızma girişiminde bulundu. Güvenlik güçleri ve PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada ilk bilgilere göre 1 askerimiz şehit oldu, 2 asker de yaralandı. 

PKK’lı teröristler, Van’ın Çaldıran ilçesinde bulunan üs bölgesine sızma girişiminde bulundu. Teröristleri fark eden güvenlik güçleri ve hainler arasında yaşanan çatışmada, 1 üsteğmenin şehit olduğu bilgisi geldi. Alınan ilk bilgilere göre 2 askerin de yaralandığı bölgede çatışmalar hala sürüyor. 

Ayrıntılar Gelecek…

 

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