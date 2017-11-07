Hava durumu 7 Kasım 2017 günü nasıl olacak sorusunun yanıtı herkes tarafından merak ediliyor. Yurt genelinde son günlerde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları düşecek mi? Hava durumu İstanbul için 7 Kasım 2017 günü nasıl olacak? İşte yurt genelinde hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurtta hava durumu hakkında son değerlendirmelerini açıkladı. Hava sıcaklıları yurt genelinde son günlerde mevsim normallerinde seyrediyordu. Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre başta Marmara Bölgesi olmak üzere, Yurdun kuzey iç ve doğusunda karla karışık yağmur bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Marmara'nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde bugün az ve parçalı bulutlu hava hakim olacak.

İSTANBUL HAVA DURUMU 7 KASIM 2017

7 Kasım 2017 İstanbul hava durumu ise parçalı bulutlu geçecek. İstanbul’un bazı bölgelerinde ise aralıklı yağış görülebilir. Sıcaklıkta ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul Hava durumu bugün 17 derece olacak.

İÇ ANADOLU VE GÜNEYDOĞUDA SICAKLIK 2-4 DERECE ARTACAK

Sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerimizde ise 2 – 4 derece arasında artacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda bir değişiklik görülmeyecek. Rüzgar ise bu bölgelerde hafif ve orta şiddette görülecek.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

Ankara’da bugün hava 11 derece ve yer yer yağmurlu olacak. İzmir ise bugün az ve parçalı bulutlu 19 derece olacak. Bursa’da sıcaklık 15 derece olacak, hava ise parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Adana’da 23 derece sıcaklık görülürken, yer yer yağış da bekleniyor. Trabzon’da hava sıcaklığı 18 derece, Erzurum’da hava sıcaklığı 10 derece yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Diyarbakır’da ise 18 derece sıcaklık ve sağanak yağış bekleniyor.