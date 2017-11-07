Eski IKBY lideri Mesut Barzani, korsan referandumun ardından düzenlenen operasyonda her şeyini kaybetti, ancak yaptığı açıklamada pişman olmadığını söyledi. ABD’yi de suçlayan Barzani, saldırı girişimi beklemediklerini, ABD’nin bu saldırılara izin vermemesi gerektiğini söyledi.

25 Eylül’de tüm uyarılara rağmen referanduma giden ve ardından düzenlenen operasyonla her şeyini kaybeden Irak Kürt bölgesel Yönetiminin eski Başkanı Mesut Barzani, referandum kararından pişman olmadıklarını belirtti. ABD ile olan ilişkilerini yeniden değerlendireceklerini söyleyen Barzani, aldığı mağlubiyete rağmen bu açıklamayı yapması ile büyük şaşkınlık yarattı.

“ABD SALDIRILARA İZİN VERMEMELİYDİ”

ABD radyosu NPR'den Jane Arraf'a referandumun ardından yaşanan süreç hakkında ilk kez açıklama yapan Mesut Barzani, kaybettiği onca şeye rağmen referandum kararından pişman olmadığını dile getirdi. ABD’nin kendilerine yönelik saldırı girişimine karşı sessiz kalmasına şaşırdıklarını söyleyen Barzani, Irak Ordusu’nun kendilerine ABD'nin Irak ordusuna DEAŞ (IŞİD) ile mücadele için verdiği silah ve tanklarla saldırdığını iddia etti. Bu silahların insanlar üzerinde kullandığını iddia eden Barzani, bu beklenmedik durum nedeniyle ABD ile ilişkilerini ciddi anlamda gözden geçireceklerini söyledi.

“RUSYA POZİTİF YAKLAŞTI”

Rusya’nın referandum karşısında daha pozitif bir yaklaşım sergilediğini söyleyen Mesut Barzani, Ruslarla, Amerika’dan daha iyi bir dost olabileceğini söyledi. Barzani açıklamasının devamında, 16 Ekim ve sonrasında Kürt bölgesinde yaşayanların etki bırakacağını belirterek, bu olaydan sonra insanların ABD’ye sevgisinin ve güveninin azaldığını ifade etti.

“PİŞMAN DEĞİLİM”

Referandum kararından pişman olmadığını bir kez daha dile getiren Barzani, sonuçlarla ilgili de gurur duyduğunu ifade etti. Yeni bir Kürt devlerinin kaçınılmaz olduğunu söyleyen Barzani, yeni neslin bunun için çalışmaya devam edeceğine inandığını söyledi.