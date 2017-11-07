Antalya’da eşinin kendisini aldattığını iddia eden 40 yaşındaki Yılmaz B., 28 yaşındaki kuaför Ramazan Acar’ı bıçakladı. Cinayetin ardından polisi arayan Yılmaz B., eşinin aşığını öldürdüğünü söyleyerek kendisini ihbar etti. Rukiye B.’nin İlçede kuaförlük yapan Ramazan Acar’ın müşterisi olduğu öne sürüldü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde eşinin aşığı olduğunu iddia ettiği 28 yaşındaki kuaför Ramazan Acar’ı bıçaklayarak öldüren Yılmaz B. ve eşi Rukiye B. gözaltına alındı.

POLİSİ ARAYIP KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Olay sabah saatlerinde Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma yaşanan Yılmaz B. ve Ramazan Acar’ın tartışması kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Yılmaz B., eşi Rukiye B.’nin kendisini aldattığını iddia ettiği Ramazan Acar’ı bıçakladı. Olaydan sonra önce 112 sağlık ekiplerini arayan Yılmaz B. durumu haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Acar’ın öldüğünü belirlerken, Yılmaz B.’de polisi arayarak, “Eşimin Aşığını Öldürdüm” dedi ve kendisini ihbar etti. Polis tarafından olay hakkında soruşturma başlatılırken, Yılmaz B. ve eşi Rukiye B. gözaltına alındı.