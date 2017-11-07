Şile açıklarında geçtiğimiz hafta batan kuru yük gemisinde bulunan 10 mürettebattan 3’ünün daha cesedine ulaşıldı. Daha önce Cüneyt Yedican'ın cenazesi denizden çıkarılmıştı. Aile, cenazeyi toprağa vermek için Adli Tıp Kurumu'ndan teslim aldı.

Geçtiğimiz hafta Şile açıklarında içerisinde 10 mürettebatı ile kuru yük gemisi batmış, yapılan arama çalışmalarında bu sabah saatlerinde 1 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Arama çalışmaları kayıp mürettebatın bulunması için devam ederken, bugün akşam saatlerinde 3 kişinin daha cesedi denizden çıkarıldı.

ÇIKARILAN CESET SAYISI 7 OLDU

Arama – Kurtarma çalışmaları devam ederken, bu sabah saatlerinde 53 yaşındaki Cüneyt Yedican'ın cesedi denizden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Bu akşam saatlerinde 3 daha mürettebatın cesedine ulaşıldı. Batan gemiden ulaşılan ceset sayısı bununla birlikte 7’ye çıktı.

YEDİCAN'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Diğer yandan sabah saatlerinde denizden çıkarılan 53 yaşındaki Cüneyt Yedican'ın cesedi otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi Yedican'ın cenazesini teslim aldı. Cenaze, saat 16.30 sularında aile tarafından alınarak Kavacık'a götürüldü. Yarın, öğle namazının ardından Anadolu Hisarı Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Yedican'ın cenazesinin Anadolu Kavağı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Hala kayıp olan geminin 3 mürettebatının bulunması için arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.