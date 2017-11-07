﻿ Son Dakika! Düzce'de Beton Mikseri Kahvehaneye Daldı: 2 Ölü, 5 Yaralı

Son Dakika! Düzce'de Beton Mikseri Kahvehaneye Daldı: 2 Ölü, 5 Yaralı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kahvehaneye daldı. Korkunç kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Anasayfa GÜNCEL Son Dakika! Düzce'de Beton Mikseri Kahvehaneye Daldı: 2 Ölü, 5 Yaralı
Son Dakika! Düzce'de Beton Mikseri Kahvehaneye Daldı: 2 Ölü, 5 Yaralı
Son Dakika! Düzce'de Beton Mikseri Kahvehaneye Daldı: 2 Ölü, 5 Yaralı Tarih: 2017-11-07 Saat: 22:30:48
Güncelleme : 2017-11-07 22:30:48

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kahvehaneye daldı. Korkunç kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. 

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kontrolden çıkan beton mikseri dehşet saçtı. Ortalığı savaş alanına çeviren beton mikseri, bir kahvehaneye daldı. Feci kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. 

ARAÇLARI BİÇE BİÇE KAHVEHANEYE DALDI
D-100 kara yolu Kaynaşlı kavşağı ışıklarında bir beton mikseri hızını alamayarak kontrolden çıktı. Henüz plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen beton mikseri, önce üç aracı biçti, ardından da bir minibüsü önüne alarak yol kenarında bulunan kahvehaneye daldı. Kahvehanede bulunan vatandaşlara beton mikserinin çarpması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Olaydan sonra çok sayıda 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan vatandaşlar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldı. 

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