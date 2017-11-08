Fırat Kalkanı Harekatı sırasında 29 Kasım 2016’da Suriye’nin el Bab kentinde iki Türk astsubayı kaçırılmış, daha sonra da şehit edilmişti. Olaydan yaralı kurtulan ve Astsubay Kıvanç Kaşıkçı ile M. Duran Keskin’in tercümanlığını yaptığı öğrenilen Muhammed H., yaptığı açıklama ile gündeme bomba gibi düştü. Tercümanın açıklamasına göre iki astsubayımızı, ÖSO içerisinde Pentagon bağlantılı bir grup şehit etti.

Türkiye’nin Suriye’de Cerablus bölgesinden 24 Ağustos 2016 tarihinde başlattığı başlattığı ‘Fırat Kalkanı Harekatı’ 213 gün sürmüştü. Harekat döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri 71 şehit vermişti. Bölgede 7 aydan fazla TSK-ÖSO ittifakı devam etti ve El Bab’da en zorlu cephe olarak kayıtlara geçti.

EN KRİTİK NOKTA EL BAB’DI

Fırat Kalkanı Harekatı ile hem DEAŞ’a hem de PKK’nın Irak’tan başlayarak Türkiye sınırı boyunca uzanacak terör koridoruna darbe vurulmuştu. Mehmetçiğin ilerleyişini durdurmak için Bab’ta Türk üsleri vuruldu ve farklı sabotajlar düzenlendi.

İKİ ASTSUBAYIN ŞEHİT EDİLMESİNDE FLAŞ İDDİA

Yeni Şafak Gazetesi’nde yer alan bir habere göre 29 Kasım günü Bab-Dane bölgesinde 2 Türk astsubayı kaçırıldı. O gün 2 astsubayın tercümanlığını yapan Muhammed H. olaydan yaralı kurtuldu. Yeni Şafak’ın ulaştığı tercüman, yaptığı açıklamada ÖSO içerisinde bulunan ABD-Pentagon bağlantılı bir tugayın astsubaylarımızın kaçırılmasında ve şehit edilmesinde parmağının bulunduğunu iddia etti.

“ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ BİR TUZAK”

Muhammed H., iki astsubayımızın şehit olduğu, kendisinin de yaralı kurtulduğu olayı anlatırken, ‘önceden hazırlanmış bir tuzak’ ifadelerini kullandı. O günü anlatan ve Suriye’nin kuzeyindeki bir Türkmen köyünde doğup büyüdüğü öğrenilen tercüman, o sabah Kıvanç Kaşıkçı (24) ve Muhammed Duran Keskin (28) adlı astsubayların kendisini aradığını ve muhalif bir Arapla görüşeceklerini söylediklerini, kendisinden de tercümanlık yapmasını istediklerini söyledi. Daha sonra birlikte Kifre bölgesinde yer alan Türk üssüne gittiklerini söyleyen Muhammed, bu sırada kendilerine ÖSO grubundan silahlı kişilerin bulunduğu bir pikapın korumalık yaptığını dile getirdi. Astsubay Kaşıkçı ve Duran’ın kendisinin çevirmenliği eşliğinde görüşme yaptığını belirten Muhammed, saat 13.00’da dönüş yoluna çıktıklarını dile getirdi.

“DÖNÜŞTE KORUMA GRUBU YOKTU”

Muhammed açıklamasında, dönüş yolunda ÖSO tugayına mensup askerlerin kendileri ile gelmediğini ve bu tugayın bölgede Pentagon ile bağlantılı 3 gruptan biri olduğunu söyledi. Dane bölgesine geldiklerinde sadece çevrede bir bağ evi olduğunu, bu sırada iki kişinin bulunduğu bir motosikletin yanlarından geçtikten hemen sonra kendilerine ateş açtığını söyledi. Daha sonra ağaçlar içerisinden de iki kişinin çıktığını ve kendilerine ateş açtığını belirten Muhammed, saldırganların üzerinde ÖSO kıyafeti olduğunu hatta Kıvanç astsubayın, ‘Bizi tanımadılar, bunlar ÖSO’ diye bağırdıktan sonra kendisini tanımaları için araçtan indiğini söyledi. O sırada Muhammed komutanın vurulduğunu belirten tercüman, üçünün de ön koltukta oturduğu için arka koltuktan silahları almaya zaman bulamadıklarını dile getirdi.

“TERCÜMANI ÖLDÜRÜN”

Olaydan kurtulup Pentagon bağlantılı grubun kontrol noktasına ulaştığını söyleyen tercüman, bu sırada telsizden ‘o tercüman sağ kalmamalı’ anonsunu duyduğunu, fakat Bülent Albayrak komutanın grubun liderini arayarak, bölgeye geleceğini ve tercümana o gelinceye kadar kimsenin dokunmamasını istediğini söyleyen bir talimat verdiği için kendisine müdahale edilmediğini belirtti. Daha sonra olayın yaşandığı bölgeye Bülent Binbaşı ile gittiklerini söyleyen tercüman, Muhammed Duran ve Kıvanç komutanların orada olmadıklarını gördüklerini dile getirdi.

“PENTAGON BAĞLANTILARI VAR”

Tercüman açıklamasının devamında motosikletteki teröristler tarafından kendilerine ilk ateşin açıldığını ve o motosikletin Pentagon bağlantılı grubun kontrol noktası tarafından geldiğini söyledi. Olaydan sonra uzun süre Türk komutanlar tarafından korunduğunu söyleyen Muhammed, hayatta kalmasını bu gruba verilmemesine bağladı.