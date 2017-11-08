Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, yaklaşık olarak 3 yıldır MS hastalığı ile mücadele ediyor. Hastalığı dolayısıyla oldukça sıkıntılı ve zor bir süreç yaşadığını belirten Serdar Ortaç, dışarıdan iyi görünse de içeriden yandığını söyleyerek yaşadığı acıyı dışarı vurdu.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, katıldığı bir programda yaşadığı sağlık problemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 3 yıldır yaşadığı rahatsızlık hakkında açıklamalarda bulunan Ortaç, çektiği sıkıntıları açık bir şekilde ifade etti.

‘İÇERİDEN YANIYORUM’

Türkiye’nin önemli sanatçılarından Serdar Ortaç, 3 yıldır yaşadığı MS hastalığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yaşadığı sıkıntıyı dile getiren Ortaç, dışarıdan iyi görünse de içeriden çok kötü olduğunu ve beline çimento dökmüş gibi hissettiğini belirtti. sahneye çıktığı zamanlarda bile sıkıntı yaşadığını söyleyen Ortaç, bazen sahnede ağrılarının tuttuğunu, canı yansa da kendini toparlayarak sahnesine devam ettiğini söyledi.

MS HASTALIĞI NEDİR, NELER YAŞANIR?

MS hastalığı, Multipl Skleroz adında bağışıklık sistemini kapsayan bir hastalıktır. Bağışıklık sistemini kapsayan ve koruyucu dokuya saldıran ve potansiyel olarak zayıflatan bir hastalık olan MS, beyin, omurilik ve vücudun diğer kısımlarını etkileyebilir. Bu hastalık sinirlerde geri dönüşü olmayan hasarlara da neden olabilmektedir. Hastalığın belirtileri de sinirlere ve hasar boyutuna göre değişkenlik göstermektedir. MS hastalığı şiddetli şekilde görüldüğünde kişide yürüme ve konuşma gibi yetileri kaybetmesine de sebep olabilmektedir.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com