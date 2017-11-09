Türkiye Ruhiye Teyzeyi konuşuyor. Çamurlu kara lastikleri ile bankaya girmeyen, kapıda çıkaran Ruhiye Teyze, bugün hem basında hem de sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya bugün gün boyu, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir banka şubesinin önünde çamurlu olduğu için ayakkabılarını çıkaran ve bankaya giren Ruhiye teyzeyi konuştu. 64 yaşındaki Ruhiye Güngör’ün banka önünde kara lastiklerini çıkardığı görüntüler sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Basın mensuplarının ulaştığı yaşlı kadın, bankaya çamurlu ayakkabı ile girilmeyeceğini düşündüğü için ayakkabılarını çıkardığını, çorapları ile içeriye girdikten sonra kimsenin kendisine bir şey söylemediğini dile getirdi.

O GÖRÜNTÜLER GÜNÜN EN ÇOK KONUŞULAN KONUSU OLDU

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde tek başına yaşayan ve geçimini tarlada çalışarak kazanan 64 yaşındaki Ruhiye Güngör, eşinden kalan maaşını çekmek için geçtiğimiz Pazartesi akşamüzeri bir banka şubesine gitti. Tarladaki işinden çıkan ve banka kapanmadan yetişmek isteyen Ruhiye teyze, üstünü ve ayakkabılarını değiştirmeye de fırsat bulamadı. Banka zemini kirlenmesin diye çamurlu kara lastiklerini kapının önünde çıkaran Ruhiye Teyze, içeriye sadece çorapları ile girdi. Bu sırada banka içerisinde bulunan diğer müşteriler, Ruhiye Teyzenin bu hareketi karşısında duygulanarak cep telefonu ile kaydetti.

“AYAKKABIM ÇAMUR OLDUĞU İÇİN ÇIKARDIM”

Bu hareketi ile sosyal medyada gündem olan ve görüntüleri paylaşım rekorları kıran Ruhiye Teyze, 7 yıl önce eşini kaybetmiş. O gün de tarladan çıkarak kapanma saatine yetişmek için doğruca banka şubesine gitmiş. Kara lastikleri çamurlu olduğu için çıkaran Ruhiye Teyze, ayakkabılarını çıkardığını kimsenin görmediğini, o sırada birilerinin kendisini kameraya çektiğini söyledi. Ruhiye teyzenin eşini kaybettikten sonra tarlalarda 50 TL’ye ıspanak sökmeye başladığı öğrenildi.