﻿ 10 Kasım 2017 Cuma Hava Durumu: Bugün Yurtta Hava Durumu Nasıl Olacak?

10 Kasım 2017 Cuma Hava Durumu: Bugün Yurtta Hava Durumu Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün daha önce açıkladığı pastırma sıcakları geldi çattı. Ancak Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre pastırma yazının da son dönemleri yaşanıyor ve Türkiye Doğu Anadolu’dan başlamak üzere yavaş yavaş yağışlı havanın etkisi altına girmeye başlıyor. Peki, 10 Kasım 2017 Cuma Hava Durumu nasıl olacak?

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10 Kasım 2017 Cuma Hava Durumu: Bugün Yurtta Hava Durumu Nasıl Olacak?
10 Kasım 2017 Cuma Hava Durumu: Bugün Yurtta Hava Durumu Nasıl Olacak? Tarih: 2017-11-10 Saat: 07:00:48
Güncelleme : 2017-11-10 07:00:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün daha önce açıkladığı pastırma sıcakları geldi çattı. Ancak Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre pastırma yazının da son dönemleri yaşanıyor ve Türkiye Doğu Anadolu’dan başlamak üzere yavaş yavaş yağışlı havanın etkisi altına girmeye başlıyor. Peki, 10 Kasım 2017 Cuma Hava Durumu nasıl olacak? 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, hafta sonuna kadar hava sıcaklıklarında önemli değişiklik olmayacak. Hava durumu, yurt genelinde birkaç gün daha mevsim normallerinin 2 – 4 derece üzerinde seyredecek. Özellikle, Doğu Anadolu ve Marmara’nın bazı kesimlerinde sis ve pus olayları görülecek. Meteoroloji bu nedenle yola çıkacak vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Peki, 10 Kasım 2017 Cuma Hava Durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmini…

YURTTA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, Marmara’nın kuzeyinde yağış bekleniyor. Özellikle Balıkesir ve çevrelerinde şiddetli yağışlar görülecek. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde ise parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Yağış beklenen diğer bir bölgeler ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu olacak. Beklenen bölgelerde yağışlar genellikle sağanak ve yağmur şeklinde görülecek. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Bu sabah saatlerinden itibaren Balıkesir çevrelerinde yer yer sis ve pus olayları görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu nedenle yola çıkacak vatandaşların dikkatli olmasını istedi. 

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