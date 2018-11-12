PRP tedavisi uygulanan bölgede hücre açınımı hızlanacağından zayıf saç folikülleri kısa sürede onarılır ve en sağlıklı hali ile saç üretimi başlar. Saç dökülmesinin önlenmesinde saç köklerinin, yenilenmesi ve güçlenmesinde ve en etkili yöntemlerden biri olan PRP saç köklerinin tekrar eski sağlıklı ve canlı görünüme kavuşmasını sağlamaktadır. Sizde kaybettiğiniz saçlara tekrar kavuşmak ,istiyorsanız bu yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

SAÇ DÖKÜLMESİNİN ÖNLENMESİNDE PRP

Saç dökülmesinin önlenmesinde PRP Kişinin kendi kanının çeşitli yöntemler ile ayrıştırılan ve kanda bulunan yenileyici iyileştirici rolü oynayan bu tedavisi yöntemi saç köklerine encekte edilme işlemidir. 30 dakika gibi kısa süren seanslar halinde uygulanan PRP hem kadınlar hem de erkeklerde kolaylıkla uygulanabilmekte olan bir tedavi yöntemidir.

PRP SEANS SAYISI

Saç dökülmesinin önlenmesinde uygulanan PRP 3 ay boyunca devam edilmelidir. Ayrıca ayda bir kez uygulanan seanslardan sonra yılda bir kere bu işlemi tekrarlanılması halinde istenilen sonuçlar alınmaktadır. Uygulama sonrasında ve sırasında hafif yanma ve kızarma olsa da, bu işlem sonrası hayata kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Tüm bu işlemler bitimi sonrasında saç derisinde her hangi bir iz ve ağrı veya sızı oluşmaz.

SAÇ DÖKÜLMESİNDE PRP TEDAVİSİ

PRP tedavisinin saç dökülmesi önlenmesinde etkili olması için öncelikle tanının doğru olarak konmuş olması gerekir. Tanı doğru bir şekilde konulduysa PRP hasarlı bölgenin onarılması ası için olukça etkili sonuçlar verecektir. Bu nedenle her zaman uzman doktorlarla çalışan sağlık bakanlığından onaylı saç dökülmesi merkezleri seçilmelidir. Prp tedavisi öncesinde mutlaka hasta ve doktor bir araya gelerek hastanın isteği ve hastaya en uygun PRP tedavisi tespit edilmelidir.