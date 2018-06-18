Yaz aylarında en büyük kabusu aramızdan biri olan sivrisineklerden kurtulmanın pratik yolları var. Evinizde kullandığınız kimyasal ilaçların sağlığınıza zararları oldukça büyük. Bu nedenle hem sağlığınıza zarar vermeden hem de sivrisineklerden zarar görmeden yazı geçirebilirsiniz. O kadar sıra dışı bir yöntem anlatacağız ki siz bile şaşıracaksınız.

KAPI VE PENCERELERE PLASTİK POŞET TAKIN

Sivrisineklerin sizden uzak durmasını istiyorsanız yapmanız gereken şey oldukça basit. Sadece bir plastik poşet eve her evde bulunan birkaç malzemeye ihtiyacınız var. Bu malzemelerle hazırlayacağınız tuzak sayesinde sivrisinekler artık sizden uzak duracak. Öncelikle ihtiyacınız olan bir ödev şeffaf plastik poşet, birkaç tane bozuk para, poşetin içerisinde dolduracak kadar su. Bütün bu malzemeleri de poşetin içerisinde doldurup ağzını bağlayın ve daha sonra da kapınızın ya da pencerenizin üzerine asın. Fakat burada dikkat etmeniz gereken en önemli konu poşeti astığınız yerin iyi ışık alıyor olması.

SİVRİSİNEKLER BU YÖNTEMDEN NEDEN KAÇAR?

Kimyasal karışımlar dan oluşan sinek kovucu ürünler içerdikleri koku nedeniyle sivrisinekleri sizden uzak tutmaya çalışır. Fakat bu kimyasallar sivrisinek zarar verdikleri kadar sizin sağlığınıza da zarar verir. Yapacağınız bu poşetli tuzak sayesinde sivrisineklerin görüş yeteneklerini kullanacaksınız ve bu sayede de sizden uzak duracaklar. Bizden farklı olarak sivrisineklerin dünyayı mozaik şekilde gördüğünü biliyorsunuz. Yani onlar ışık kırılmalarına karşı aşırı derece hassas var ve bu poşet içerisinde bulunan bozuk paraların oluşturduğu ışık kırılması onları rahatsız eder. Bozuk paraların suda yansıyan parlamaları nedeniyle sivrisinekler o ortamdan hemen uzaklaşır. Bu sayede sizde rahat bir nefes alırsınız.