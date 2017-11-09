﻿ Pakistan'daki İntihar Saldırısında Ölü ve Yaralılar Var

Pakistan'daki İntihar Saldırısında Ölü ve Yaralılar Var

Pakistan'ın Belücistan eyaletinin başkenti Kuetta'daki intihar saldırısında Polis Müfettiş Yardımcısı Hamit Şakil ve 2 kişi yaşamını yitirdi.

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Pakistan'daki İntihar Saldırısında Ölü ve Yaralılar Var
Pakistan'daki İntihar Saldırısında Ölü ve Yaralılar Var Tarih: 2017-11-09 Saat: 23:15:15
Güncelleme : 2017-11-09 23:15:15

Pakistan'ın Belücistan eyaletinin başkenti Kuetta'daki  intihar saldırısında Polis Müfettiş Yardımcısı Hamit Şakil ve 2 kişi yaşamını yitirdi. 

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre intihar saldırısı Şakil'in evinden işine gittiği esnada düzenlendi. Şakil ile birlikte 2 kişinin yaşamını yitirdiği intihar saldırısında 4 kişinin de yaralandığı belirtildi. 

İntihar saldırısında yaralananlar, Kuetta'da bulunan hastanelere kaldırılırken durumları ağır olan bazı yaralılar nedeniyle ölü sayısının artabileceği bildirildi. 

İntihar saldırısından sonra polis olay yerini kordon altına alırken intihar saldırısını üstlenen bir örgüt şimdilik olmadı. 

Kuetta'da geçen ayda polis aracına yönelik intihar saldırısı düzenlenmiş ve 6'sı polis, biride sivil olmak üzere 7 kişi hayatını kaybederken 22 kişide yaralanmıştı.

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