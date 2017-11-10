İstanbul’da güvenlik güçlerinin düzenlediği gece yarısı operasyonunda 7 ilçe ve 14 noktaya baskın düzenlendi. Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda teröristin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, İstanbul’da güvenlik güçleri tarafından başlatılan gece yarısı operasyonunda, Beykoz, Fatih, Bağcılar, Şişli, Küçükçekmece, Fatih, Pendik ve Sancaktepe olmak üzere 7 ilçe ve 14 noktada düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda DEAŞ üyesi oldukları belirlenen ayrıca da Irak ve Suriye’de yer alan çatışma bölgelerine gitme hazırlığında olan 82 teröristin yakalanarak gözaltına alındığı bilgisi verildi.

İSTANBUL EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Gece yarısı yapılan ve son dakika bilgisi olarak paylaşılan operasyonla ilgili İstanbul Emniyeti’nden de bir açıklama geldi. Emniyetin yaptığı açıklamada, DEAŞ yanlısı olarak faaliyet göstermekte olan yabancı uyruklu şahısların İstanbul’da oldukları ve çatışma bölgelerine gitme hazırlığında olduklarının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, gözaltına alınan teröristlerin YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olduklarının değerlendirildiği belirtilirken İstanbul geneli olmak üzere Fatih, Küçükçekmece, Sancaktepe, Pendik, Şişli ve Beykoz başta olmak üzere güvenlik güçleri tarafından düzenlenen 7 ilçe ve 14 farklı noktada düzenlenen baskınlar sonucunda toplamda 82 yabancı uyruklu DEAŞ üyesi teröristlerin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

SON OLARAK AVM’DE BOMBA YÜKLÜ ARAÇ YAKALANMIŞTI

İstanbul’da son olarak 29 Ekim 2017 tarihinde Bayrampaşa’da yer alan bir AVM’de polis takibinde olan aracın yakalanarak incelenmesi sonucunda araçta yüklü miktarda patlayıcı tespit edilmiş ve 1’i kadın olmak üzere 4 DEAŞ üyesi terörist gözaltına alınmıştı.