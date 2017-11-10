iPhone X çılgınlığı stajyer öğretmeni işinden etti. 19 yaşındaki genç öğretmen, bir gece kulübünde iPhone X kazanmak için soyununca işinden oldu. Genç kadın, bu kadar zahmete girdi, işinden kovuldu ama hayali olan telefonu da kazanamadı.

Dünyanın her yerine iPhone X çılgınlığı devam ediyor. Bu defa Rusya’da bir gece kulübünde iPhone X yarışması düzenlendi. 19 yaşındaki Stajyer öğretmen de yarışmaya katılmak için soyundu. Ancak bu iş stajyer öğretmenin mesleğinden atılmasına neden oldu.

GECE KULÜBÜNDE SOYUNDU

Rusya'nın Chelyabinsk Oblast şehrinde yaşayan 19 yaşındaki Yevgenya isimli stajyer öğretmen, bir gece kulübünde düzenlenen iPhone X yarışmasına katıldı. Telefonu kazanmak için genç öğretmenin soyunması gerekiyordu. Alkışlar arasında soyunan genç öğretmen, başına geleceklerden habersizdi. Yevgenya’nın soyunduğu bu görüntüler internette yayınlanınca, okul yönetimi işine son verdi.

HEM İŞİNDEN OLDU HEM DE KANDIRILDI

Okul yönetimi tarafından işinden kovulan genç öğretmen, yarışmayı düzenlenen gece kulübü tarafından da kandırıldı. Yevgenya, yarışmayı kazandığı söylendi, ancak hediyesi olan telefon verilmedi. Üstelik gece kulübü, genç kadınla dalga geçer gibi soyunduğu sırada çantasından çalınan kendi telefonunu hediye etti. Stajyer öğretmen işinden olduğu ile kaldı.