Son günlerde tartışmaların odağında olan 'Mavi Balina' isimli oyun, Ordu’da yaşayan lise öğrencisi İbrahim’in ölümüne neden oldu. Oyunu oynayan ve talimatları yerine getiren İbrahim, kendini astı.

Dünya genelinde bir çok çocuğun ölümüne neden olan Mavi Balina oyunu bu defa Türkiye’de can aldı. Ordu’da yaşayan Liseli İbrahim, oyunun etkisine girerek intihar etti. Kendisini asan liseli genç, hayatını kaybetti. Mavi Balina oyununda verilen talimatlar nedeniyle yüzlerce çocuğun intihara sürüklendiği daha önce de basında büyük yankı uyandırmıştı.

OYUNDAKİ TALİMATI YERİNE GETİRMEK İÇİN KENDİSİNİ ASTI

Olay, Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana geldi. Lise öğrencisi 17 yaşındaki İbrahim Can, 'Mavi Balina' oyununda kendisine verilen bir talimatı yerine getirmek için kendini doğalgaz borusuna astı. Ordu Devlet Hastanesinde çalışan anne, iş çıkışı eve geldiğinde oğlunun cansız bedenini buldu. Cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek gencin cesedinde inceleme yaptı. 17 yaşındaki İbrahim Can’ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili olarak savcılık tarafından da soruşturma başlatıldı.

TÜRKİYE’DE ONLARCA İNTİHAR İLE BAĞLANTILI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

17 yaşındaki gencin intihar etmesinin ardından ‘Mavi Balina’ adlı internet oyunu yeniden gündeme geldi. Son dönemde Türkiye’de yaşanan 142 gencin intiharıyla da söz konusu oyunun bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Mavi Balina isimli oyunda, oyunculara verilen 50 görev tamamlandıktan sonra son bir talimat veriliyor. Bu da oyuncunun kendini asarak ya da yüksek bir yerden atlayarak intihar etmesi oluyor.