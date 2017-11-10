Cam filmi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Yanlış Yapıldı” ifadelerini kullanmıştı. Bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yaparak, yasal düzenleme yapılana kadar, cam filmi bulunan araçlara ceza kesilmeyeceğini söyledi.

Tartışmaların odağında olan cam filmi konusunda yeni açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak, cam filmi ve renkli cama yasak geldiğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün bir açıklama yaparak, cam filmi konusunda yanlış yapıldığını ve düzeltilmesi için talimat verdiğini söylemişti. Bu gün de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yaptı ve cam filminde yasal düzenleme yapılana kadar, ceza kesilmeyeceğini söyledi.

NASIL BİR DÜZENLEME YAPILACAĞI MERAK EDİLİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamanın ardından herkes, cam filmi konusunda yapılacak olan düzenleme de merak konusu oldu. Cam filmi konusunda bir son dakika açıklaması yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da cam filmi yasağında durum netleşene ve yasal düzenleme yapılana kadar kullanan araçlara ceza kesilmeyeceğini söyledi.