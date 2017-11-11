İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşanan vahşet, izleyenleri dehşete düşürdü. İki pitbull cinsi köpek, sahibinin elinden kurtulduktan sonra yakaladıkları kediyi, parçalayarak öldürdü. Amatör kamera bu vahşeti saniye saniye kaydetti.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde iki pitbull cinsi köpek, sahibinin elinden kurtularak bir sokak kedisine saldırdı. Köpeklerin sahibi, tekme atarak pitbullların elinden kediyi kurtarmaya çalışsa da talihsiz hayvan parçalanarak can verdi. Amatör bir kamera bu yaşanan vahşeti saniye saniye kaydetti.

SAHİPLERİ KEDİYİ KURTARMAYA ÇALIŞTI, ANCAK BAŞARAMADI

Gaziosmanpaşa'da yaşanan vahşet, pitbull cinsi köpeklerin ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 2 pitbull cinsi köpek, sahiplerinin elinden kurtularak, sokakta bir kediyi yakaladı. Köpekler kediyi ısırmaya başlarken, sahipleri de kediyi kurtarmak için köpeklere tekme atmaya başladı. Fakat, talihsiz hayvan iki köpeğin ağzında paramparça olarak can verdi.

VATANDAŞLAR VAHŞETE SEYİRCİ KALDI

Bir vatandaş, yaşanan pitbull vahşetini cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti. Görüntüler izleyenleri dehşete düşürürken, iki pitbull cinsi köpeğin bir kediyi dişleri ile parçaladığı anlarda sadece köpeklerin sahibi müdahale ediyor. Sahiplerinin defalarca tekme atması da kediyi kurtarmaya yetmiyor ve talihsiz hayvan oracıkta can veriyor. Vatandaşlar ise yaşanan vahşeti adeta bir film izler gibi izliyor.