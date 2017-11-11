İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün yapılan partisinin genel merkez binasının açılış töreninde bir skandala imza attı. Meral Akşener, İstiklal Marşı ve saygı duruşunu atlayarak hemen konuşma yapmaya başladı.

Meral Akşener, İyi Parti genel merkez binasının açılışını bugün yaptı. Açılışa geldiğinde hemen konuşma yapmaya başlayan Meral Akşener, İstiklal Marşı ve saygı duruşunu unuttu. Beraberindekilerin kendisine durumu hatırlatması üzerine yaptığı hatanın farkına varan Meral Akşener, olayı heyecanına bağlayarak konuşmasını yarıda kesti.

GRUP AYNA'NIN "CEYLAN" ŞARKISI İLE AÇILIŞ YAPTILAR

Partisinin genel merkez binasının açılışını yapan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sahneye çıkarken, Grup Ayna'nın 'Ceylan' isimli şarkısının müziği de kendisine eşlik etti. Sahneye çıktığı sırada Meral Akşener, açılışa katılan konuklarını selamladı.

İSTİKLAL MARŞI VE SAYGI DURUŞUNU UNUTTUP KONUŞMAYA BAŞLADI

Meral Akşener, sahneye çıkar çıkmaz konuşma yapmaya başladı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun konuşma öncesi yapılması gerektiğini unutan Meral Akşenere’e bu durumun hatırlatılması üzerine konuşmasını yarıda kesti. Daha sonra da İstiklal Marşı okunarak saygı duruşunda bulunuldu. Meral Akşener’in partisinin açılışında aynı zamanda 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı da çalındı. Ellerinde İyi Parti flamaları ve Türk bayrakları olan vatandaşlar da açılışa katıldı. İyi Parti binasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dev fotoğrafı ve Türk bayrağı da asıldı.